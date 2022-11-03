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意外找回15年前存摺 一半錢卻被銀行扣走 戶主嘆有錢就要花

社會熱點 11:26 2022/11/03

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浙江杭州金小姐意外找回一份存摺，上面寫著有200元存款，最後一筆交易時間為2007年，距今已有15年。過了這麼多年，加上利息，存款應該能變成不少錢吧？可當她去銀行時，才發現賬戶內的錢被銀行扣走一大半，這是怎麼回事？

日前，金小姐的同事在整理辦公用品時，找到上述存摺，餘額顯示為202元，最後一筆交易時間為2007年6月24日，距今已超過15年。據網民回憶，2007年時，200元的購買力還很強，相當於高中生一個月的生活費，「200元夠吃133碗揚州炒飯」。加上新聞上經常出現大媽炒股忘記密碼，13年後由5萬變500萬元的新聞，因此，金小姐的同事們都對她最終能取回多少錢感到好奇。

然而，當金小姐去銀行查詢時，卻得知202元在經過15年後只剩88.72元，少了一大半。原來，對於低於500元的存款，該間銀行會每季度收取3元的費用，一年下來就是12元，直到賬戶沒錢為止。

帳戶餘額不似預期，但金小姐並未沮喪，她說有錢就要花，千萬不要把錢忘在銀行，不然等待的就是錢越變越少。

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責任編輯：尹航

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