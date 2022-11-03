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美國擬遊說荷蘭 迫ASML對中國停售先進芯片設備

國情動向 12:28 2022/11/03

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美國據報派出高級別官員前往荷蘭，將在本月內舉行新一會談，尋求阻止芯片設備製造商阿斯麥（ASML）向中國提供先進設備，但預計不會立即達成協議。

彭博社引述多名知情人士指，白宮國家安全委員會高級主任夏布拉（Tarun Chhabra）、商務部副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez）將負責本輪談判，將討論擴大出口管制一事，要求ASML停止出售更多先進設備。此行是正在進行的雙邊磋商的一部分，雙方還將討論美荷科技夥伴關係中的其他問題。

報道指，拜登政府正在說服盟友配合其出口管制政策，使最新的芯片技術不被中國軍方掌握。而在全球芯片產業鏈中，ASML是其中的關鍵，它是獨一無二的設備製造商。美國需要ASML加入其隊伍中，以便對中國施加最大的壓力，並擔心如果盟友拒絕配合，華府新一輪的限制措施將隨著時間的推移而失去效力。

ASML不獲准向中國出售最先進的EUV設備，但其他產品仍不受限制，相比於美國的芯片及設備企業，ASML受美國出口管制的影響一直相對較小。彭博社此前曾引述消息指，美國官員還一直在推動ASML停止向中國出售浸潤式光刻機，這是其僅次於EUV的第二大先進產品。

責任編輯：陳建錫

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