美國擬遊說荷蘭 迫ASML對中國停售先進芯片設備

美國據報派出高級別官員前往荷蘭，將在本月內舉行新一 輪 會談，尋求阻止 芯片設備製造商阿斯麥（ASML）向中國提供先進設備，但預計不會立即 達成協議。

彭博社引述多名知情人士指，白宮國家 安全委員會 高級主任夏布拉（Tarun Chhabra）、 商務部副部長埃斯特韋斯 （Alan Estevez）將負責本輪談判， 將討論擴大出口管制一事，要求 ASML 停止出售更多先進設備。此行是正在進行的雙邊磋商的一部分，雙方還將討論美荷科技夥伴關係中的其他問題。

報道指， 拜登政府正在說服盟友配合其出口管制政策，使最新的芯片技術不被中國軍方掌握。而在全球芯片產業鏈中， ASML 是其中的關鍵，它是獨一無二的設備製造商。美國需要 ASML 加入其隊伍中，以便對中國施加最大的壓力，並擔心如果盟友拒絕配合，華府新一輪的限制措施將隨著時間的推移而失去效力。

ASML不獲准 向中國出售最先進的EUV設備，但其他產品仍不受限制，相比於美國的芯片及設備企業， ASML受 美國出口管制的影響一直相對較小。 彭博社此前曾引述消息指，美國官員還一直在推動ASML停止向中國出售浸潤式光刻機，這是其僅次於EUV的第二大先進產品。

責任編輯：陳建錫