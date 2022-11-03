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從水貨沒落到連環封控 遍地黃金的華強北掀起了退租潮

經濟脈搏 15:16 2022/11/03

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過去有「中國電子第一街」、「亞洲最大電子產品集散地」美譽的深圳華強北，曾經靠二手和水貨手機催生了不少創富的神話，一些赤手空拳到深圳打拼的人也在當地賺到第一桶金。但隨著網購興起、二手和水貨不再流行，加上疫情封控，華強北正走向衰落，店舖出現退租潮，在當地做買賣的小商戶大批離開。

《界面新聞》專訪了一些在華強北打滾多年的商戶，阿強在華強北做了6年賣二手手機的「背包客」，他曾可以在不留欠條、不押身份證下，直接向其他舖頭賒帳近百萬元（人民幣，下同）。行情好的時候，單日就能淨賺幾萬元。但隨著政策轉變，政府早年嚴打走私，疊加疫情封控，阿強和同行收入驟降。

高峰期常常欠A的錢、拿B的貨，再欠B的錢，拿C的貨，ABCDEFG一直欠下去，如果跟檔口老闆熟一點，就可以晚一點再還，拿去搞另一批貨。阿強稱，現在他們等於直接被政策捶死了，一批貨賣不出去，還不了A的錢，後面幾位很快就會接連暴雷。有些同行已因此走佬，可能永遠不會再回到華強北。 

華強北不少舖頭已人去樓空。

整個華強北都在搬家

阿強直言，現在「整個華強北都在搬家」，他本人已退掉租屋和辭退員工，決定返回家鄉。不少同行也這樣，另有一些人則把舖頭搬到租金更便宜的市郊。

阿強記得，以前華強北地標賽格大廈有一塊巨大的LED屏，記錄了每日進出華強北商圈的人流量，最高峰時期達到了100多萬，「這是老華強北人的共同記憶，那時人頭攢動，遍地撿錢，但現在早已今非昔比」。他預計，未來二手手機行業一定會走向公司化，對赤手空拳的年輕人來說，華強北致富的路已被封死。

不過也有成功轉型活下來的人大帥在2015年轉型從事維修、回收生意，還玩起了抖音號，現在已有75萬粉絲。查貨風波導致他一年間的營業額從九位數直接減半，但他稱，「做公司不像『背包客』，有時候你一年都看不到（賺）錢，我逼自己一定要斬斷那種躺賺的想法...才會有新的出路」。

責任編輯：陳建錫

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