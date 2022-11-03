浙江一地團購房每套補貼2萬元 料年末或有政策松綁小高峰

多地為救樓市推出優惠或補貼措施。浙江衢州提出，企事業單位人員在市區團購新房可享2萬元補貼，最低2套成團。同時，對戶籍在柯城區鄉鎮或衢江區鄉鎮的人群，以及大學生給予購房補貼。分析預計，四季度各地「因城施策」舉措將繼續發力，年末兩個月或將迎來政策松綁小高峰。

最低兩套即可成團 無需買在同一樓盤

據微信公眾號「衢州發布」，11月1日，浙江省衢州市城鄉住房工作協調委員會辦公室發布《通知》，提出開展團購活動補貼。自政策發布之日起至2023年1月31日期間，對全市的機關企事業單位和社會組織（民政登記）人員在市區團購新建商品住宅的，給予團購補貼，標準為2萬元/套。

單位總人數在50人（不含）以下的，購房2套成團；單位總人數在50-100人（不含）和100人及以上的，分別是3套、5套成團。

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衢州發布的政策解讀顯示，同一單位的不同購房人，可根據自身經濟情況、區位喜好等，自行購買市區任意樓盤新建商品住宅，無需在同一樓盤參與團購；團購活動期間，不同單位的購房人共同購買同一套新建商品住宅的，可重復計算成團指標，但同一套住宅僅可享受一次團購補貼，由買受人自行協商確定團購補貼申領人。

除了對企事業單位人員推出補貼，衢州還對戶籍在柯城區鄉鎮或衢江區鄉鎮的人群，給予購房補貼，單套補貼最高不超過4萬元。針對普通高校全日制大專及以上學歷的購房人群，也給予單套最高不超過3萬元的補貼。

各地上月出台穩樓市政策超過90次

不只是衢州，據中原地產研究院統計，10月單月，內地各地出台穩樓市政策超過90次。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜預計，各地政府將在堅守「房住不炒」定位下，繼續從供需兩端發力穩樓市。短期來看，需求端政策面將持續寬松，熱點城市或將漸進式放松區域限購，優化「認房認貸」政策，同時結合自身實際情況調整首套房貸利率下限等；供給端則持續積極推進「保交樓」，各地亦將不斷落實相關解決措施。

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整體來看，四季度各地「因城施策」舉措將繼續發力，在樓市環境漸趨寬松之下，部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態勢。

克而瑞研究中心也認為，年末兩個月或將迎來政策松綁小高峰。核心城市精準施策到區縣乃至街鎮，邊郊區域限制性購房政策有望放松，中心區域政策繼續保持定力，市場壓力大的城市用好調控自主權，全面退出限購、限售等以調降購房門檻，加大購房補貼和交易稅費減免力度刺激住房消費。

責任編輯：尹航

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