蘭州3歲男童因封控耽誤救治死亡 當局：嚴肅處理

網傳甘肅蘭州一名3歲男童煤氣中毒，但因在送醫途中被小區防疫人員阻攔，錯過最佳搶救時間而死亡。蘭州官方今日（3日）發布調查情況稱，對事故處置過程中暴露出的救助機制不暢通、應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將嚴肅處理，並將汲取教訓，杜絕此類事故再次發生。

有網民周二（1日）在微博發文控訴，甘肅蘭州一名3歲男童在家中死亡，其母暈厥。男童父親曾撥打緊急救助電話惟無人響應，且男童居住小區因疫情防控拒絕放行，最終導致男童耽誤救治不幸身亡。

高風險區域救護車需協調

據「蘭州發布」今日的官方通告，對於死亡兒童的父親稱多次撥打急救電話，但救護車遲遲沒到，蘭州官方稱，經調取甘肅省緊急醫療救援中心接線紀錄，並與當事人妥某磊（兒童妥某軒的父親）核實，周二12時15分至12時18分，妥某磊連續四次撥打120急救電話，前三次因撥打時長不足，未接通。第四次撥通稱其妻摔倒，意識不清。120急救調度中心調度員了解其核酸、抗原情況，回復高風險區域需要協調並安排線上診療。隨後，中心調度員向蘭州市醫管中心工作人員發送微信，請求線上醫務人員對求救人進行問診，隨即將問診信息轉至七里河區衛健委工作人員。

通報指，12時28分，七里河區衛健委工作人員在微信中將患者相關信息轉至七里河區醫院非綠碼醫療救治群，安排醫生聯繫處置。12時32分，醫生接到信息後，於12時32分至13時06分連續撥打求救人電話，未接通電話。13時07分，撥通求救人電話，問診患者詳細情況後，13時19分，醫生在群中回復已指導開展急救，病人病情好轉，但仍需要到醫院救治，120急救中心立即進行調度派車。

關於110接出警情況，通報稱，蘭州市公安局當日13時43分接群眾報警稱，有兩人在七里河區上西園家中昏倒，其中一名兒童已無呼吸。13時45分，七里河區公安分局西園派出所收到派警指令。13時48分，七里河區公安分局西園派出所指派兩名民警出警。13時57分，出警民警到達現場。

對於網傳兒童送醫途中遭遇防疫人員阻攔，通報稱，沿途有一處無人值守隔離管控出入口，事發時卡口點值守人員為兩名公安民警和一名城管隊員。13時15分，妥某磊出店門（手拿電話未戴口罩）走到物資儲備帳篷旁邊求助，遇到前來取物資的三名七里河區城管隊員，兩名城管隊員見其未戴口罩，僅勸其佩戴口罩。

救護車14時才到達

據官方通報時間線，13時55分，妥某磊抱着孩子妥某軒向民警求助，乘出租車前往甘肅省婦幼保健醫院救治。14時03分120救護車到達現場，社區書記幫忙將妥某磊妻子送上救護車。14時05分，出租車將孩子妥某軒送達省婦幼保健院兒科急診，到院時患兒面色蒼白、無自主呼吸、無自主循環，醫護人員即刻實施搶救。經持續心肺復甦，患兒呼吸循環仍未能恢復，搶救無效，於15時宣佈死亡。

14時21分，妻子牟某白乘坐120救護車到蘭州市第二人民醫院救治。經救治，牟某白生命體徵恢復正常，隨即出院。

通報最後稱，對此次事故處置過程中暴露出的救助機制不暢通、應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將依法依規進行嚴肅處理；並將深刻汲取此次事故沉痛教訓，不斷改進工作作風，優化保障機制，提升基層治理能力，堅決杜絕此類事故再次發生，對廣大媒體和網民的批評監督，誠懇接受，堅決整改。

事發時影片顯示，男童被放在一輛三輪車後面，幾名老人曾試圖為他做心肺復蘇。有自稱是當地居民的網民稱，「救護車三個小時才到」，「閘口不讓出，110、120、社區電話打不通」。亦有網民質疑，男童死亡是否因防疫過當耽誤治療。不過男童父親在網上的控訴和相關話題討論很快被封鎖。

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責任編輯：袁瑋婧