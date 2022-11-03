  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉挪用公款、外逃27年 「紅通人員」屈健玲境外落網遣返回國

國情動向 16:06 2022/11/03

分享：

分享：

10月29日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀檢監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，外逃27年的「紅通人員」屈健玲在境外落網並被遣返回國。

據中央紀委國家監委網站消息，屈健玲，女，1970年9月出生，中國銀行廣州分行黃埔支行原財務管理人員，涉嫌利用職務便利挪用巨額公款，1995年11月外逃。屈健玲變換身份、竄逃多國，辦案機關經過不懈努力發現其藏匿線索，通過國際刑警組織對其發布紅色通緝令，積極開展國際執法合作，最終將其緝拿歸案。

中央追逃辦負責人表示，中共二十大作出深化反腐敗國際合作、一體構建追逃防逃追贓機制的重大部署，屈健玲被緝捕歸案，充分彰顯黨中央以零容忍態度反腐懲惡的堅定決心，體現「有逃必追、一追到底」的鮮明態度；將以頑強意志品質堅決打贏追逃追贓攻堅戰持久戰，尚有一人在逃、追逃絕不停止。

據中央紀委統計，中國過去五年來，「天網行動」追回外逃人員7089人，其中黨員和國家工作人員1992人，追回贓款352.4億元人民幣，「百名紅通人員」已有61人歸案；屈健玲是第62人。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
罪行 罪案 中國

下一篇文章

美國擬遊說荷蘭 迫ASML對中國停售先進芯片設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅晤伯恩斯：美國不要再試圖從實力地位出發同中國打交道
王毅晤伯恩斯：美國不要再試圖從實力地位出發同中國打交道
華春瑩推特發圖：中國用實際行動證明對外開放的決心不會變
華春瑩推特發圖：中國用實際行動證明對外開放的決心不會變
中方宣布德國總理朔爾茨下周五訪華
中方宣布德國總理朔爾茨下周五訪華
拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂
拜登：習近平對美國提高本土芯片產量感擔憂
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
國安部長陳文清 任中央政法委書記
國安部長陳文清 任中央政法委書記
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款