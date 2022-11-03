涉挪用公款、外逃27年 「紅通人員」屈健玲境外落網遣返回國

10月29日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀檢監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，外逃27年的「紅通人員」屈健玲在境外落網並被遣返回國。

據中央紀委國家監委網站消息，屈健玲，女，1970年9月出生，中國銀行廣州分行黃埔支行原財務管理人員，涉嫌利用職務便利挪用巨額公款，1995年11月外逃。屈健玲變換身份、竄逃多國，辦案機關經過不懈努力發現其藏匿線索，通過國際刑警組織對其發布紅色通緝令，積極開展國際執法合作，最終將其緝拿歸案。

中央追逃辦負責人表示，中共二十大作出深化反腐敗國際合作、一體構建追逃防逃追贓機制的重大部署，屈健玲被緝捕歸案，充分彰顯黨中央以零容忍態度反腐懲惡的堅定決心，體現「有逃必追、一追到底」的鮮明態度；將以頑強意志品質堅決打贏追逃追贓攻堅戰持久戰，尚有一人在逃、追逃絕不停止。

據中央紀委統計，中國過去五年來，「天網行動」追回外逃人員7089人，其中黨員和國家工作人員1992人，追回贓款352.4億元人民幣，「百名紅通人員」已有61人歸案；屈健玲是第62人。

責任編輯：易燕丹

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