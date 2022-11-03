內地房地產從業者薪酬普遍腰斬 有房企數月發不出工資

內地房地產曾是公認的高薪行業，然而經歷近年的地產弱週期後，房企整體薪酬大幅降低，普遍腰斬，甚至有房企數月發不出工資。

據第一財經報道，從2021年下半年開始中國房企接連爆雷，直至2022年下半年樓市依舊疲軟，裁員賠償越來越少、年薪腰斬、工資緩發正成為地產人不得不面對的難題。智聯招聘調研數據顯示，去年全年近60%的房地產從業者薪資原地踏步，22%經歷降薪，2022年春節後房地產行業招聘職位數按年減少了29%，降幅遠高於所有行業平均值，而房地產行業平均招聘薪酬也不再具備明顯優勢。

薪酬已經普降

報道引述一家TOP15房企的中層管理人員表示，經歷從今年上半年到近期的兩次接連降薪後，他的收入已經腰斬。他指出，最初降薪是從管理層降起，基層不降，但是現在已經在普降。

曾在多家頭部房企工作過的一名地產行業資深人士稱，近期多家房企開啟新一輪降薪、裁員，比如某房企總部進行了一場職能部門大合併，幾乎每個部門都收到了裁員名額，總部要裁掉接近50%的人。此外，不少房企薪酬相比巔峰期已經腰斬，甚至有數家房企員工反饋發不出工資。

報道指，實際上，在經歷2017年-2019年的收入巔峰期後，自2020年起，受房地產行業利潤率下滑、全行業降本增效、規模見頂等因素影響，地產行業整體薪酬已經走下坡路。而從2021年下半年起，一批房企陸續債務爆雷，員工薪酬因此受到極大影響，如陽光城宣佈高管層自願減薪緩發、新力地產高管薪酬直接打了五折等。

行業規模縮減

近期，新房市場持續疲軟、融資渠道未能完全打開，仍有房企在一個個「倒下」，因而降薪裁員的消息不絕於耳，且因為行業規模縮減、地產從業者數量過剩，人才的議價能力已經大大降低。

曾經，房地產與互聯網、金融並稱內地三大高薪行業，是「打工人」嚮往的行業。2017年，房企高速擴張，因人才稀缺，薪酬迅速上漲。上海易居房地產研究院中國房地產測評中心、房教中國房地產人力資源研究中心當時統計的數據顯示，當年134家樣本上市房企薪酬總額高達1574.07億元（人民幣，下同）。

到2020年時，克而瑞曾對全國46個重點城市調研，發現房地產從業者（不含銷售中介、物業）平均薪資達到1.4萬元/月-1.5萬元/月，雖因銷售不利等原因下滑，但仍比46城全社會平均工資高出1.7倍。

智聯招聘今年發佈的《2022房地產行業人才市場分析報告》則顯示，2022年春節後，房地產行業招聘職位數按年減少29%，降幅遠高於所有行業4.5%的平均水平。2021年第四季度房地產行業平均招聘薪酬10394元，僅比所有行業平均值10111元高了一點，從薪酬變化走勢可以看出，房地產行業的薪酬優勢與全行業平均水平相比逐步縮小。

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責任編輯：袁瑋婧