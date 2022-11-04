劉鶴長文談防經濟大起大落 政策要在市場預期不穩時出手

國務院副總理劉鶴發表長文指，要避免經濟大起大落，加強和改善宏觀調控，做好跨周期設計及逆周期調節，財政和貨幣政策要在有效需求不足、市場預期不穩定時出手，做到適時適度、精準施策。文章又指，擴大內需戰略是應對外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑，要穩住產業鏈完整性，堅持開放打破圍堵。

該篇全長6000多字的文章今日（4日）在《人民日報》上刊登，劉鶴在文中指，保持宏觀經濟穩定和持續增長，對於全面建設社會主義現代化國家具有重要基礎性作用。中共二十大報告提出，「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」。推動兩者有機結合，必須堅持穩中求進工作總基調。

文章分別提到，實施擴大內需戰略是應對外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑，「穩」是主基調、是基本盤，要穩住宏觀經濟大局，穩住產業鏈供應鏈完整性，穩住能源等初級產品供給，為應對複雜局面和各種挑戰增強底氣；要堅持高水準對外開放，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，與外部世界良性互動。繼續擴大商品和要素流動型開放，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，打破外部對中國的圍堵打壓。

涉國安領域補齊短板，保供應鏈穩定

另外，要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作品質和水準；深化國資國企改革，優化民營企業發展環境。

對於外部圍堵，文章指，中國要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板，提升自主智慧財產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通；要堅持把發展著力點放在實體經濟上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業高端化，構建一批新的增長引擎。

文章還提到要著力防範化解系統性風險，加強調控特別是需求側管理，抓住主要風險點加大流動性注入和預期管理，處理好防範系統性和道德風險的關係。

責任編輯：陳建錫