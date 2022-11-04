習近平會見朔爾茨 稱中德在國際變局中更應攜手合作

▲ 習近平在人民大會堂會見朔爾茨。

國家主席習近平今日（4日）上午在北京人民大會堂會見到邊的德國總理朔爾茨，習指，中德在國際 變局中更應攜手合作，為世界和平與發展作出貢獻。

習近平表示， 朔爾茨 是中共二十大召開後首位到訪的歐洲領導人，也是他就任以來首次訪華， 相信訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。 今年恰逢中德建交50週年，50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩。 當前國際形勢複雜多變， 中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

隨團訪華的據報還有多名德國商界領袖，路透社引述政府消息人士指，福士、寶馬、西門子等高層也在團中，但沒有在企業層面達成交易的計劃。

朔爾茨是疫後首位訪華的西方領導人，也是二十大後至今接待的最重要的外賓，但他訪華的決定及允許中企入股漢堡港碼頭等近期在西方引起廣泛質疑，正召開的G7外長會據報也會討論此問題。朔爾茨啟程前在報章撰文指，此行目的在尋求與中國加強及對等合作，但不會回避爭議議題，例如人權和公平貿易。

內地國 際問題學耆崔洪建指， 在歐洲地區政治、安全形勢及國際地區形勢巨變之下，德國作為中國在歐洲最重要的合作夥伴之一，朔爾茨此時訪華具有強烈政治信號意義，就是中德雙方的關係是至關重要，對於雙方來說都是可以繼續獲得合作的價值，而 經貿合作無疑將是本次的一個亮點。

責任編輯：陳建錫