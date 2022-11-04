習近平會見朔爾茨 稱中德在變局中更應攜手合作（更新版）

國家主席習近平今日（4日）上午會見到訪的德國總理朔爾茨，習近平指，中德應照顧彼此核心利益，共同抵制陣營對抗，中國對德政策保持高度連貫性，希望德方也奉行積極對華政策。中方也始終視歐洲為全面戰略夥伴，形勢越複雜困難，越要對話合作。習又指，政治互信破壞很容易，重建卻很難，需共同呵護。

＊更新新華社新聞稿

習：政治互信破壞很容易，重建很難

新華社的新聞稿指， 習近平在會面中指， 朔爾茨 是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，也是他就任以來首次訪華。相信訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。 今年恰逢中德建交50週年，50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏。 當前，國際形勢複雜多變。 中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

習近平向朔爾茨介紹了二十大及中國式現代化等情，指現代化是各國人民的共同期待和目標，但每個國家都應結合自身實際作出路徑選擇。中國式現代化是基於自身國情，也由是中國社會制度和治國理政的理念決定。中國堅定不移推進高水平對外開放，堅持經濟全球化正確方向。

在中德問題上，習指，政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護。他很欣賞德國前總理施密特的一個觀點，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別。」中德應照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

雙方應做大「蛋糕」，加強新領域合作

習提到過去50年間中德務實合作，雙邊貿易規模增長近千倍，雙方要繼續做大共同利益的「蛋糕」，在拓展傳統領域合作潛力的同時，激活新能源、人工智能、數字化等新領域合作活力。中方願同德方、歐方繼續深化航空合作，並就新冠肺炎防治開展交流合作，希望德方同中方一道抵制保護主義。

雙方又討論了中歐關係，習指，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方努力維護好、發展好。中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。形勢越是複雜困難，中歐就越要堅持相互尊重、互利共贏、對話合作。

朔爾茨表明反「脫鉤」、反陣營對抗

朔爾茨則對應邀訪華表示高興，他讚賞中國在 應對氣候變化、保護生物多樣性、抗擊新冠疫情等全球性問題上發揮重要作用，德方希望同中方保持溝通協調，更好維護地區和世界和平。他又指， 中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方反對「脫鉤」，願繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互開展投資合作。

德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。 世界需要一個多極化的格局，新興國家的作用和影響值得重視，德方反對搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任，德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。

德國政府消息人士透露，朔爾茨表示正尋求中德經濟合作進一步發展，同時希望討論如何進一步發展在其他議題上的合作，包括氣候變遷、糧食安全、負債國家等。他承認兩國在某些領域存在不同觀點，同時形容兩國領導人面對面就所有問題進行交流是好事，「包括觀點互異的問題，這就是交流的目的」。

多名商界領袖隨行，經貿合作成焦點

隨團訪華的據報還有多名德國商界領袖，路透社引述政府消息人士指，福士、寶馬、西門子等高層也在團中，但沒有在企業層面達成交易的計劃。

朔爾茨是疫後首位訪華的西方領導人，也是二十大後至今接待的最重要的外賓，但他訪華的決定及允許中企入股漢堡港碼頭等近期在西方引起廣泛質疑，正召開的G7外長會據報也會討論此問題。朔爾茨啟程前在報章撰文指，此行目的在尋求與中國加強及對等合作，但不會回避爭議議題，例如人權和公平貿易。

內地國 際問題學耆崔洪建指， 在歐洲地區政治、安全形勢及國際地區形勢巨變之下，德國作為中國在歐洲最重要的合作夥伴之一，朔爾茨此時訪華具有強烈政治信號意義，就是中德雙方的關係是至關重要，對於雙方來說都是可以繼續獲得合作的價值，而 經貿合作無疑將是本次的一個亮點。

責任編輯：陳建錫