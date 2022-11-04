國新辦發布《新時代的中國北斗》白皮書

據新華社報道，國務院新聞辦公室發布《新時代的中國北斗》白皮書，介紹新時代中國北斗發展成就和未來願景，分享中國北斗發展理念和實踐經驗。

白皮書約1.2萬字，除前言、結束語外共包括六個部分，分別是北斗發展進入新時代、躋身世界一流的中國北斗、提高系統運行管理水平、推動應用產業可持續發展、提升現代化治理水平、助力構建人類命運共同體。

白皮書指出，北斗衛星導航系統是中國著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設、獨立運行的衛星導航系統。經過多年發展，北斗系統已成為面向全球用戶提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。

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面向未來，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的北斗系統，建成更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系，提供高彈性、高智能、高精度、高安全的定位導航授時服務，更好惠及民生福祉、服務人類發展進步。

白皮書強調，中國願同各國共享北斗系統建設發展成果，共促世界衛星導航事業蓬勃發展，攜手邁向更加廣闊的星辰大海，為構建人類命運共同體、建設更加美好的世界作出新的更大貢獻。

責任編輯：易燕丹

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