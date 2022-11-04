哪個省食得最辣？ 這地生痔瘡率比其他高出一截

內地長江中上游各個省份的居民，在日常飲食上幾乎都無辣不歡，但哪個省份食得最辣？就一直是個爭持不下的問題。由於食太辣很容易腸胃不適，有媒體就進行了統計，結果發現四川的肛腸科醫院比其他幾地多出一截，但湖南在痔瘡患病率最高。不過有醫生指，痔瘡其實與食辣無直接關係。

作為食辣大國，中國每年辣椒產量與消費量長期穩居世界第一，產量最多的是貴州、四川、河南、新疆，而一般認為最能食辣的省份，則集中在長江中上游，例如江西、湖南、貴州和四川等地，其次是西南地區的西藏、雲南以及長江中下游的安徽、湖北等。比較少食辣的就只是東南沿海省份，例如浙江、廣東。

哪個省份食得最辣？從菜系來說，以辣為主的四川菜算是最知名，但單純用辣度計算，湖南、貴州或者江西，相比四川可能過之而無不及。

▲ 川菜素來以辣著稱。

湖南痔瘡患病率最高，醫生這樣說

有媒體進行了一項統計，梳理了企業資訊平台和官方的數據，發現全國目前有超過1000間肛腸專科醫院，四川佔了133間，湖南72間，而吉林和遼寧59間並列第三；罹患痔瘡的比例方面，湖南省痔瘡患病率最高，高達76.64%，不食辣的廣東67.42%意外地排在第二，四川、重慶地區則沒有上榜。

北京中日友好醫院肛腸中心主任醫生王晏美解釋，食辣並不是導致痔瘡發生的直接原因，而是一個誘發因素。辣椒內含有的辣椒素不易被消化，一般會從肛門直接排出體外，吃辣椒後產生肛門灼燒感是因為辣椒素容易損傷肛門周圍黏膜組織，雖會造成不適，但不會直接造成肛腸疾病。

王又指，辣椒素在對抗肥胖、抗氧化、降血壓以及維持血糖穩定方面的益處都有效用，但有腸胃疾病與痔瘡患者就應該避免。

責任編輯：陳建錫