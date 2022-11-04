台北故宮文物破損懲處2職員  院長吳密察揭事發過程

台北故宮博物院三件文物被曝破損，針對其中一件因人為疏失破損的「清乾隆青花花卉盤」，台北故宮表示將懲處2名職員。故宮院長吳密察也還原人為疏失過程，同時為文物破損事件致歉。

據台灣中央社報道，經台北故宮博物院政風室調查，「清乾隆青花花卉盤」破損為人員操作疏失，將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人記2支申誡。

至於「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」的破損查無人員疏失，不排除之前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺，或關上鐵箱時，因人為施力按壓或空間縮減導致文物碰撞。

關於「青花花卉盤」因人為疏失遭致破損過程，吳密察周四（3日）晚出席公視節目《有話好說》時透露，當時共有2名工作人員，1人從共裝有6件文物的錦盒中取出4件，且在未告知其他同事盒子還有其他文物的狀況下，未將盒蓋扣扣上。

吳密察說，另一名同事因此誤認為錦盒裡的文物已全數拿出，「他看見盒底的布有些脫落，想黏回去，翻過來2個文物就掉出來，1個用身體擋住沒掉下去。」另1個掉下去而致毀損的就是「青花花卉盤」。

針對故宮文物破損引起的風波，吳密察於節目尾聲表示，真的很抱歉、很遺憾故宮發生這樣的事情，他希望民眾可以理解文物傷損免不了，但必須將傷損降到最低程度，尤其是人為因素造成的傷損。

吳密察表示，故宮將記取此次教訓，包含典藏環境、作業規範、同仁訓練都會加強。他提及，故宮庫房中有數目不等的藍布盒、文物包等，一個箱子裡就會有好幾盒或好幾包，未來改善典藏方法應是一物一盒，減少文物碰撞遭致暗傷可能，還可導入科學方法，加入資訊系統協助文物管理。

責任編輯：易燕丹

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