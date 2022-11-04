內地250萬人報考公務員創10年新高 國稅系統最熱門

內地2023年度公務員考試報名已於昨日結束，總報名人數已突破250萬，相比2022年度增加了50萬人，按年增長25％，資格過審最大競爭比逾5800：1，人數創近十年新高。國稅系統仍是「最熱戰場」。

北京日報報道稱，各省資料當中，北京地區職位報名人數達25萬5134人，位列榜首。廣東省緊隨其後，位列第二，報名人數達到20萬6902人。雲南省位列第三，報名人數達到128萬055人。

海南省職位報名人數最少，僅2萬0463人，寧夏和西藏也較少，分別是2萬4646人和2萬5272人。

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內地報考公務員首日突破16萬人 按年增近7成

▲ 內地公務員考試報名人數超250萬創10年新高 國稅系統最熱門

內地華圖教育研究院專家劉有珍分析：「從報名情況不難看出，報考人數多的地區往往有薪資收入高、工作環境優越等共同優勢。從考生個人發展角度來看，北京職位競爭激烈是意料之內的事。」

國稅系統資格審核通過人數已經突破百萬，達到155萬2326人，佔總通過人數的69.3％。國稅系統過審佔比從第二日開始持續增加，職位熱度已超2022年度。

報名人數最多的職位為青海國家稅務總局青海省稅務局一級行政執法員（三），此職位僅招錄1人，目前已經有5872個人過審。

責任編輯：李冰琪