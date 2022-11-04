  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地日語教材插圖現「731」惹議 人教社：與日軍無關 為免誤讀已修改

社會熱點 13:56 2022/11/04

分享：

分享：

內地教材頻陷爭議，有網民爆料稱，人教社日語教材插圖中球衣編號為「7、3、1」，讓人聯想到侵華日軍731部隊。人教社日語編輯室回應稱，插圖與日軍部隊無關聯，為免誤讀，已將其中「3」改為「8」。

據《澎湃新聞》報道，有網民反映，人民教育出版社出版的九年級日語教材中，有插畫顯示三名學生的球衣編號從左到右分別為7、3、1，不免讓人聯想到侵華日軍的731部隊（侵華日軍假借研究防治疾病與飲水淨化之名，實則使用人體活體進行生物與化學武器實驗的部隊），有欠妥當。

在新修訂的教材中，左二的球衣編號已由「3」改為「8」。

經核查發現，網民所述插圖來自人教社出版的義務教育教科書日語九年級全一冊第96頁。在這頁第二道聽力選擇題的選項「b」中，有四名穿著籃球衣的男生，其中左一至左三三名男生的球衣編號分別為7、3、1，左四男生側身站立，未顯示出球衣編號。

報導指出，今年8月以來，多個網絡平台上都曾有網友對上述日語教材插圖展開討論，有網民認為可能是巧合；也有不少網民質疑該圖暗指侵華日軍731部隊，是文化入侵、甚至美化侵華日軍。

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪

內地初中日語課本遭舉報：插圖出現「731」被指引發不當聯想

對此，人教社日語編輯室回應稱，上述日語教材插圖球衣編號本為各自獨立數字，插圖的場景、聽力內容及考查項目等與日軍部隊並無關聯。「為尊重讀者的閱讀感受，在此前的修訂中我們已將左二的球衣編號由『3』改為了『8』，以避免不必要的誤讀。修改後的教材也已於今年7月出版發行並投入使用。」

人教社日語編輯室還表示，「我們會繼續真誠地接受社會各界對我們的監督和幫助，及時採納合理意見、建議，不斷改進、完善教材。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

兒童繪本出現捧女孩手臂舔汗插畫惹議 內地期刊編輯部急下架
2022/05/27
兒童繪本出現捧女孩手臂舔汗插畫惹議 內地期刊編輯部急下架
「唐氏綜合症」公仔數學書竟還被揭這些問題 內地原來9年前審定？
2022/05/28
「唐氏綜合症」公仔數學書竟還被揭這些問題 內地原來9年前審定？
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
2022/05/26
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
內地初中日語課本遭舉報：插圖出現「731」被指引發不當聯想
2022/09/06
內地初中日語課本遭舉報：插圖出現「731」被指引發不當聯想

你可能感興趣

兒童繪本出現捧女孩手臂舔汗插畫惹議 內地期刊編輯部急下架
15:33 2022/05/27
兒童繪本出現捧女孩手臂舔汗插畫惹議 內地期刊編輯部急下架
「唐氏綜合症」公仔數學書竟還被揭這些問題 內地原來9年前審定？
12:50 2022/05/28
「唐氏綜合症」公仔數學書竟還被揭這些問題 內地原來9年前審定？
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
13:24 2022/05/26
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
網絡熱話 教育行業 中小學教育 日本 中國

下一篇文章

內地公務員考試報名人數超250萬創10年新高 國稅系統最熱門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款