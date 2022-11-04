內地日語教材插圖現「731」惹議 人教社：與日軍無關 為免誤讀已修改

內地教材頻陷爭議，有網民爆料稱，人教社日語教材插圖中球衣編號為「7、3、1」，讓人聯想到侵華日軍731部隊。人教社日語編輯室回應稱，插圖與日軍部隊無關聯，為免誤讀，已將其中「3」改為「8」。

據《澎湃新聞》報道，有網民反映，人民教育出版社出版的九年級日語教材中，有插畫顯示三名學生的球衣編號從左到右分別為7、3、1，不免讓人聯想到侵華日軍的731部隊（侵華日軍假借研究防治疾病與飲水淨化之名，實則使用人體活體進行生物與化學武器實驗的部隊），有欠妥當。

▲ 在新修訂的教材中，左二的球衣編號已由「3」改為「8」。

經核查發現，網民所述插圖來自人教社出版的義務教育教科書日語九年級全一冊第96頁。在這頁第二道聽力選擇題的選項「b」中，有四名穿著籃球衣的男生，其中左一至左三三名男生的球衣編號分別為7、3、1，左四男生側身站立，未顯示出球衣編號。

報導指出，今年8月以來，多個網絡平台上都曾有網友對上述日語教材插圖展開討論，有網民認為可能是巧合；也有不少網民質疑該圖暗指侵華日軍731部隊，是文化入侵、甚至美化侵華日軍。

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對此，人教社日語編輯室回應稱，上述日語教材插圖球衣編號本為各自獨立數字，插圖的場景、聽力內容及考查項目等與日軍部隊並無關聯。「為尊重讀者的閱讀感受，在此前的修訂中我們已將左二的球衣編號由『3』改為了『8』，以避免不必要的誤讀。修改後的教材也已於今年7月出版發行並投入使用。」

人教社日語編輯室還表示，「我們會繼續真誠地接受社會各界對我們的監督和幫助，及時採納合理意見、建議，不斷改進、完善教材。」

責任編輯：易燕丹

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