據報擬取消國際客運航班熔斷機制 京：中國防疫政策一貫明確（更新版）

中國據報正制定取消國際客運航班熔斷機制的計劃。對此中國外交部強調中國的新冠防疫政策和立場是一貫的明確的。

*更新外交部回應

在北京，中國外交部發言人趙立堅表示對此不清楚。

彭博引述知情人士稱，國務院近期要求中國民用航空局牽頭，與相關部委一起，籌劃取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運航班熔斷機制，包括制定相關的防疫措施。

在現行熔斷機制下，航空公司的某些入境中國的航班會被暫時停飛一至兩周，具體執行措施取決於航班落地後檢出多少名冠病陽性乘客。香港已在7月份叫停類似機制。

知情人士稱，今年年中，中國國務院曾要求相關部委按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消航班熔斷機制是其中一步。受邊境防疫管控措施影響，中國事實上與世隔絕了數年。

朝正常化前進的第一步，是增加入境中國的國際航班數量，目前看似已在進行中。中國民航局上個月曾說，今年10月到明年3月末中國的國際客運航班將比去年同期增加逾一倍。東航和南航等中國航空公司都已表示打算增加國際航班數量。

現在重點似乎已轉向了第二步，中國高層領導人近期要求監管機構起草一份放鬆熔斷規定的行動計劃。知情人士稱，第三步是讓民航業國際航班數量逐步恢復至疫情前的水平。目前尚不清楚這兩步的實施時間表。

中國國務院和民航局未立即回復置評請求。

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責任編輯：袁瑋婧