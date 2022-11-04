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李克強疫後首次外訪 下周赴柬埔寨出席東盟系列會議

國情動向 16:12 2022/11/04

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疫情以來，國務院總理李克強下周將首次外訪，前往柬埔寨出席東盟領導人系列會議，並對柬埔寨進行正式訪問。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（4日）宣布，應柬埔寨首相洪森邀請，國務院總理李克強將於11月8日至13日出席在柬埔寨金邊舉行的第25次中國—東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17届東亞峰會（EAS），並對柬埔寨進行正式訪問。

李克強疫後首次外訪 下周於柬埔寨出席東盟領導人系列會議

據《柬中時報》報導，柬埔寨首相洪森昨天上午表示，柬埔寨舉辦的東協峰會將於11月10日開幕，屆時多國領導人將聚首金邊。除李克強將於11月8日訪柬外，越南總理范明政、菲律賓總統小馬可斯也將對柬埔寨進行正式訪問。

新冠疫情爆後，中共政治局七常委均沒有出國。全國人大常委會委員長栗戰書早前出訪俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓，成為疫後首位外訪的政治局常委。接著，國家主席習近平9月14日至16日出訪哈薩克及烏茲別克，正式恢復元首外交。

疫後首次出訪 官方宣布習近平周三赴哈薩克和烏茲別克

栗戰書：中方將進一步加強同俄方的全方位合作

李克強上一次外訪已是2019年11月到泰國曼谷參加中國—東協（10＋1）領導人會議和東亞峰會。去年11月15日，李克強曾與洪森進行視訊會晤。

責任編輯：李冰琪

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