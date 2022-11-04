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習近平進博會開幕致辭：推動各國各方共享中國大市場機遇

經濟脈搏 20:56 2022/11/04

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第五屆中國進口博覽會明日（5日）在上海舉辦，國家主席習近平今日以視頻方式出席開幕式並發表致辭，他強調，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

習近平指，5年前宣布舉辦進博會，就是要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。現在，進博會已經成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品。

習近平表示，二十大強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇，加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推動貿易創新發展，推進高質量共建「一帶一路」。

他還指，中國將推動各國各方共享制度型開放機遇，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施好新版《鼓勵外商投資產業目錄》，深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設；實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，發揮好改革開放綜合試驗平台作用。

中國將推動各國各方共享深化國際合作機遇，全面深入參與世界貿易組織改革談判，推動貿易和投資自由化便利化，促進國際宏觀經濟政策協調，共同培育全球發展新動能，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，堅定支持和幫助廣大發展中國家加快發展，推動構建人類命運共同體。

習近平進博會致辭：中國將增設進口貿易促進創新示範區

進博會周六上海舉辦 參會需戴N95口罩持24小時核酸

責任編輯：袁瑋婧

 

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