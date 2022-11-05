中國人「已不能接受」無差別封城 胡錫進：違動態清零宗旨

內地近日不斷傳出防疫措施有望放鬆的消息，《環球時報》前總編輯胡錫進亦罕有表態，直言中國人對無差別的大規模封城，「無論如何已經不能接受」，這亦違背動態清零基本宗旨，並指假如今個冬天也是這樣，一些地方經濟就會垮掉。胡錫進認為，中國社會需要探索防疫與經濟民生之間的中間選擇，並希望國家衛健委很快會就新的防疫方向發佈信息。

胡錫進周六（5日）在社交媒體發文，稱中國的防疫形勢，很可能處在關鍵的十字路口上。他提及，周四（3日）全國本土新增704+3167，不僅北方很多城市的疫情在擴散，連在廣州這樣的南方超大城市裏，本土新增也達到572例，這在中國已屬相當嚴重的情況。

胡錫進坦言：「無論如何，中國人對無差別的超長大規模封城已經不能接受了，那樣做在經濟上也無疑是不可持續的。超長封控違背動態清零的基本宗旨，如果今冬把大規模靜態管理作為對付疫情的主要手段，一些地方的經濟就會垮掉。那也是老百姓身心無法承受的。」

他寫道，然而由常態化核酸檢測支持的精準防控能否擋得住今冬這波疫情的猛烈沖擊，將面臨非常嚴峻的考驗；目前北京市在這方面做得屬於最好的之一，北京市堅持事實上的三天一檢已經半年，基本保持了疫情平穩，但近來感染數也在增加，目前單日本土新增已經連續突破30例，其中社會面的新增達到五六例，最多的一天多達8例；另外，外地人進京還比去其他地方旅行有更高標準，所以說北京市的整體形勢同樣難以樂觀。

「如果理想的精準防控無法將疫情控制在較低傳播水平上，那麽它能否將疫情控制在不引發公眾恐慌、不造成醫療資源擠兌的水平上呢？是否意味著只要不盡全力、包括使用封城手段實現清零或者接近清零，我們就一定要面對疫情大規模擴散的風險呢？中間的選擇究竟是否存在呢？這個關鍵的問題恐怕需要時間做出回答，更需要我們全社會用自己的努力來塑造答案。」

胡錫進繼而表示，國家衛健委將周六下午舉行新聞發布會，主題就是「科學精準做好疫情防控」。「現在是我們社會面對疫情新一輪猛烈沖擊，人們有很多困惑、焦慮和期待的時候，雖然大家在網上議論紛紛，主意很多，但說到底，國家才是人民群眾真正的主心骨。那麽我們究竟該怎樣做？期待今天的記者會帶來重要的方向性信息。」

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責任編輯：連兆鋒