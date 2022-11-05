放寬訊號？福州不再收集無症狀感染者行蹤 官方這樣解釋

內地防疫措施據報有望放寬之際，一些地方政府微妙地調整了做法。福建省福州市近日民眾發現，當局沒有再公佈無症狀感染者流調（流行病學調查，即病毒溯源、追蹤患者接觸史和活動軌跡等）。福州疾控證實，福建省級要求，不再收集和公佈無症狀感染者流調，原因是讓流調人員「全力投入流調溯源工作」。

福建周六（5日）新增本土確診病例44例，其中無症狀感染者轉確診40例；無症狀感染者56例，所有新增病例均在福州市。

福州近日沒有再公佈無症狀感染者流調，引起廣泛關注。有民眾在網上表示：「好像兩天沒看到新的流調了。」

福州疾控在其公眾號回覆稱：「目前，福州疫情防控形勢嚴峻，高效流暢的風險點信息流轉系統正在運行。省級要求，不再收集和公布無症狀感染者主要活動軌跡通告，讓流調隊員全力投入流調溯源工作中。感謝您對疫情防控的支持與配合，同時倡議非必要不外出，及時參加區域核酸檢測，不紮堆不聚集，謝謝。」

有輿論認為，停止做無症狀感染者流調，做法值得提倡。這可集中力量，用於有症狀確診病者的流調，針對性地解決傳染性可能大的，影響可能壞的事情，而毋須再把資源用於影響較小的無症狀感染者身上，更符合動態清零科學防疫，精準防疫的精神。

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責任編輯：連兆鋒