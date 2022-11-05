中國就這事「罕見警告俄羅斯」 外媒解讀中德領導人會晤

德國總理朔爾茨訪華，成為疫情以來，首位和中國國家主席習近平會晤的西方國家領導人。除了中德、中歐關係以及商業合作，朔爾茨是次訪華也和中方談到烏克蘭問題，備受外界關注。「烏克蘭」不但直接出現在中國官方關於習近平與朔爾茨會晤的通報之中，而且還佔一定篇幅。美國傳媒還解讀，中國罕有地警告俄羅斯不要使用核武。

習近平周五（4日）在人民大會堂，會見來華正式訪問的朔爾茨。中方新聞稿稱，兩國領導人就烏克蘭危機交換了意見。

通稿提及，習近平指出，中方支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。當前形勢下，國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機；共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受到幹擾，損害全球經濟復甦特別是發展中國家經濟財政穩定；共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

《華爾街日報》稱，習近平上述反對使用或威脅使用核武器的言論，是自俄烏戰爭2月爆發以來，中方首次對俄方的訓斥，與中俄外長上周表示推動兩國各領域合作不斷邁向更高水平，語調有所不同。

美國專家分析認為，中國的確不希望看到核戰發生，但最新表態也不應被視為中方有能力勸阻俄方不惜一切將衝突升級。

俄羅斯總統普京已不只一次談及或暗示如有必要，會使用核武捍衛自身利益，並稱「這不是靠嚇」。俄方上周則發聲明，表示只有在俄羅斯遭受毀滅性武器打擊，或國家面臨存亡威脅兩種情況下，才會使用核武。

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責任編輯：連兆鋒