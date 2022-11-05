衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化

國家衛健委周六（5日）下午召開記者會，交待最新防疫政策走向。衛健委新聞發言人米鋒稱，要嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、「一刀切」，堅決整治層層加碼。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。

衛健委6月曾發佈「九不准」要求，對各地政府管控疫情提出規範，嘗試減低防疫對民生的影響。「九不准」包括：

1. 不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區。

2. 不准對來自低風險地區人員采取強制勸返、隔離等限制措施。

3. 不准隨意延長中、高風險地區及封控區、管控區的管控時間。

4. 不准隨意擴大采取隔離、管控措施的風險人員範圍。

5. 不准隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間。

6. 不准隨意以疫情防控為由拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務。

7. 不准對符合條件離校返鄉的高校學生采取隔離等措施。

8. 不准隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行。

9. 不准隨意關閉低風險地區保障正常生產生活的場所。

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責任編輯：連兆鋒