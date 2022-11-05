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內地防疫政策近期會否調整？國家疾控局這樣答

社會熱點 15:42 2022/11/05

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內地有專家、傳媒近日提倡放寬防疫政策，一些地方政府做法亦顯出鬆動，例如不再追蹤無症狀感染者，並強調要杜絕緊急電話打不通、無綠碼難看病等現象，備受關注。國務院聯防聯控機制周六（5日）下午召開新聞發布會，就防疫政策是否可望調整，回答了記者問題。

中央廣播電視總台央視記者提問：「近期，一些地方調整了防控措施，比如有的鐵路段已經不再查驗旅客的核酸證明，還有的省只要綠碼就可以全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費，這些是否意味著我們國家的防控政策近期要有所調整？」

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔回答：「自新冠疫情發生以來，我們始終秉持人民至上、生命至上的理念，全面落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針，按照及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的工作要求，根據病毒變異特點和疫情防控形勢，不斷動態優化調整防控策略措施，有效維護了人民群眾生命安全和身體健康，高效統籌疫情防控和社會經濟發展取得重大積極成果。實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的。」

胡翔續稱：「當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。我們堅持動態清零總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水平，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。

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責任編輯：連兆鋒

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