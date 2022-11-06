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廣州海珠區增1253宗感染 管控區人員擅自外出致疫情外溢

社會熱點 15:17 2022/11/06

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內地新增4,420宗本土病例，包括526宗確診和3,894宗無症狀感染。廣東單日感染數字破千，錄1,582宗，逾九成患者來自廣州。市内海珠區疫情形勢嚴峻，新增1,253名感染者，衛健委指，管控區內有個別市民擅自外出導致疫情外溢。

廣東省衛健委通報，新症包括252宗確診及1,330宗無症狀感染，廣州佔1,442宗，其中1,253宗在海珠區。此外，深圳、佛山、汕頭等地都有零星散發病例。

內地防疫政策近期會否調整？國家疾控局這樣答

疫情影響 廣州明年5月世界田聯接力賽推遲至2025

廣州市疾中心新聞發言人張周斌表示，海珠區新增感染者數量創新高，很大程度上因為Omicron變異株傳播速度快、隱蔽性強，而且病毒在樓棟密集、巷道狹窄的環境中，極易於造成氣溶膠傳播，同時，極高的人口密度也就為病毒的快速傳播創造了適合環境。

海珠嚴控人員流動 巴士地鐵停運

此外，海珠區新增病例高度集中在鳳陽街康鷺片區。針對海珠中高風險管控區內人員外溢現象，廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹指，流調人員通過調看視頻發現，仍有個別市民違反防控規定，挪動封控水馬，擅自外出或傳遞物資等，造成相鄰的瑞寶街、赤崗街等非中高風險區域出現新增陽性個案。對此，有關部門正深入調查，堵塞漏洞，依法依規處置。

張周斌也提醒，疫情形勢依然嚴峻，中高風險區域內的人員及未經消毒的物品仍具有較高的傳播風險。疫情期間，市民仍然要保持風險意識，杜絕此類的風險行為。

海珠區昨日起全域嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不扎堆、不聚集。地鐵、巴士暫停服務；中小學、幼兒園暫停返校及線下教學。

全國方面，內蒙古新增692宗本土病例，新疆有539宗，河南有190宗，大部分是無症狀感染。此外，北京再多49宗本土個案，其中5宗是社會面篩查人員；上海亦有5宗無症狀感染。

責任編輯：易燕丹

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