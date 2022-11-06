  • 21°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

闊別2年北京馬拉松今開跑 男女組冠軍出爐

社會熱點 16:29 2022/11/06

分享：

分享：

因新冠疫情停辦兩年的北京馬拉松今早開跑，吸引約3萬名跑手參與。今年是北馬40周年，也是北京冬奧會後，北京舉辦的第一場大型群眾性體育賽事。因應防疫要求，大會只批准完成疫苗接種的北京常住居民報名參賽。

今天（6日）早上7點30分，2022北京馬拉松鳴槍開跑。本屆北馬起點為天安門廣場，終點為奧林匹克森林公園景觀大道，只設馬拉松項目。來自新疆的阿奴拜克·庫彎奪得男子組冠軍，用時2小時14分34秒。女子組冠軍由中國選手夏雨雨獲得，成績為2小時28分57秒。

在疫情防控常態化下，本次大賽對選手有多項嚴格要求，包括大眾選手僅限今年年滿20歲的北京市常住人口，且需要有2019年及之後的全馬或半馬參賽紀錄，並達相應成績。防疫要求方面，參賽選手須完成接種2劑新冠疫苗，在賽前7天停留在北京，每日接受核酸檢測等。

對於很多有意報名的外地跑手而言，「常住人口」是一道難以逾越的門檻，直接被擋在門外。而需要2019年以後的馬拉松完賽成績，意味著如果錯過疫情前各地的最後一屆馬拉松，基本沒有資格報名今年的北馬。防疫要求又是一個必備項，不符合相關要求的人員，也只能遺憾錯過本屆賽事。

北京馬拉松由1981年開始舉辦，自此每年均會舉行，但對上一次北京馬拉松實體賽已經是2019年11。受疫情影響，北京馬拉松組委會宣布2020年及2021年均改成線上跑。這次北馬回歸不僅對跑步愛好者來說是一個令人振奮的消息，對整個體育行業來說也是一個積極的信號。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
防疫措施 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 跑步 馬拉松 北京

上一篇文章

詆毀國家領導人 黑龍江退休廳級官員被撤黨籍

下一篇文章

廣州海珠區增1253宗感染 管控區人員擅自外出致疫情外溢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款