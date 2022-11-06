闊別2年北京馬拉松今開跑 男女組冠軍出爐

因新冠疫情停辦兩年的北京馬拉松今早開跑，吸引約3萬名跑手參與。今年是北馬40周年，也是北京冬奧會後，北京舉辦的第一場大型群眾性體育賽事。因應防疫要求，大會只批准完成疫苗接種的北京常住居民報名參賽。

今天（6日）早上7點30分，2022北京馬拉松鳴槍開跑。本屆北馬起點為天安門廣場，終點為奧林匹克森林公園景觀大道，只設馬拉松項目。來自新疆的阿奴拜克·庫彎奪得男子組冠軍，用時2小時14分34秒。女子組冠軍由中國選手夏雨雨獲得，成績為2小時28分57秒。

在疫情防控常態化下，本次大賽對選手有多項嚴格要求，包括大眾選手僅限今年年滿20歲的北京市常住人口，且需要有2019年及之後的全馬或半馬參賽紀錄，並達相應成績。防疫要求方面，參賽選手須完成接種2劑新冠疫苗，在賽前7天停留在北京，每日接受核酸檢測等。

對於很多有意報名的外地跑手而言，「常住人口」是一道難以逾越的門檻，直接被擋在門外。而需要2019年以後的馬拉松完賽成績，意味著如果錯過疫情前各地的最後一屆馬拉松，基本沒有資格報名今年的北馬。防疫要求又是一個必備項，不符合相關要求的人員，也只能遺憾錯過本屆賽事。

北京馬拉松由1981年開始舉辦，自此每年均會舉行，但對上一次北京馬拉松實體賽已經是2019年11。受疫情影響，北京馬拉松組委會宣布2020年及2021年均改成線上跑。這次北馬回歸不僅對跑步愛好者來說是一個令人振奮的消息，對整個體育行業來說也是一個積極的信號。

責任編輯：易燕丹

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