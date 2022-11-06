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涉惡意詆毀國家領導人 黑龍江退休廳級官員被撤黨籍

社會熱點 16:46 2022/11/06

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黑龍江省退休多年的黨務工作廳級官員魏彬，被指「惡意詆譭黨和國家領導人」，近日被開除黨籍及取消其享受的待遇；當局稱將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢方，所涉財物一併移送。

魏彬現年65歲，長期在省委組織部工作，2017年退休前是省委巡視組副組長（正廳級）。

據中央紀委國家監察網站今日（6日）新聞稿，日前經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對省委巡視組原副組長魏彬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。而在11月5日，黑龍江省紀委監委決定開除魏彬黨籍。

官方公佈魏彬一系列罪名包括，違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」，惡意詆譭黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；退休後，利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

省紀委稱，魏彬在政治上蛻化變質，毫無理想信念，處心積慮對抗組織審查；經濟上貪婪成性，信奉金錢至上；生活上腐化墮落，精神空虛，且「拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

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省紀委監委稱魏彬行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，性質極其嚴重，應予從嚴從重處理。依據規定，決定給予魏彬開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中央紀委國家監委網站

責任編輯：李冰琪

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