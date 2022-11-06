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大陸專家：贈台大熊貓「團團」身體狀況逐漸好轉

社會熱點 21:22 2022/11/06

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大陸贈台大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤，到台灣參與治療和護理工作的2名大陸專家表示，「團團」身體狀況逐漸好轉，採食情況等均有所改善，連續正常的走動時間也不斷增加，未來將根據病情實時調整治療方案。兩人預計明日返回大陸。

據新華社報道，大陸大熊貓保護研究中心收到台北動物園請求協助的邀請後，選派吳虹林和魏明赴台參與「團團」的治療和護理。兩名專家11月1日抵台後，立即前往動物園看望「團團」，並與醫師、保育人員交流有關情況，共同治療和護理「團團」。

從這幾天的觀察交流情況來看，專家認為，「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態均有所改善，連續正常的走動時間也在不斷增加。根據「團團」前期的檢查結果、身體情況、用藥後的反應，在與園方進行充分交流後，一致同意將繼續採取當前的治療方案，並根據病情發展實時調整治療護理方案。

專家認為，從目前情況看，大熊貓「團團」的病因還需要進一步準確判定，但「團團」眼下的身體狀況暫時不適宜再進行麻醉和侵入性檢查。鑑於「團團」身體狀況逐漸向好，經與動物園交流後達成共識，未來一段時間將繼續採取舒緩治療方式，同時根據病情實時調整治療方案，並積極追溯病因，爭取達到更好的治療效果。

「團團」「圓圓」自2008年在台北動物園安家以來，深受台灣民眾喜愛，並分別在2013年和2020年順利生產幼崽「圓仔」和「圓寶」。

責任編輯：易燕丹

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