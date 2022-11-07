  • 22°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

削足就履！台北故宮再爆糟蹋文物 竟剪古畫以適展櫃

社會熱點 10:32 2022/11/07

分享：

分享：

削足就履！台北故宮再爆糟蹋文物 竟剪古畫以適展櫃

台北故宮繼續傳出損毀文物事件，今次據報更是故意為之。台灣有立委披露，台北故宮曾將清代《黃河蘭州浮橋圖》裁剪，原因竟是為了能夠放進不夠大的展櫃。台北故宮聲明指，翻查紀錄並無職員受到懲處，《黃河蘭州浮橋圖》事後多年也沒有修復紀錄。但更奇怪的是，有台灣媒體卻能道出台北故宮紀錄沒有的細節。

台灣TVBS報道，民進黨立委林宜瑾周日（6日）爆料，台北故宮博物院《黃河蘭州浮橋圖》在馬英九政府時期受到故意毀損。當時鑑於展櫃太小、一位林姓科長指示把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分。

林宜瑾指控，當時博物院院長馮明珠不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更沒有對外公開。林宜瑾要求台北故宮徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，確認是否還有袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

台北故宮發佈四點聲明回應，指出：（1）「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序。（2）關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。（3）遭裁切花綾之文物，經查事件發生後並無進行修護之紀錄。（4）故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

不過更令人感到作風混亂的是，台灣《中國時報》稱，據事發當年媒體報道，台北故宮當時即表示，林姓科長違反行政程序，開會決議革去其圖書文獻處科長一職，仍任該處研究員。這與台北故宮現在「沒有懲處紀錄」的講法有所出入。

黃河蘭州浮橋圖

《黃河蘭州浮橋圖》為工筆彩繪清同治元年至6年（1862-1867）間，蘭州城垣形勢、名山名剎、黃河水車、鐵索浮橋以及皮筏競奔、舟車川流的生活景象。台文化部文資局將該圖指定為「重要古物」，理由為繪者以全景式的構圖，細緻的筆法，具體而微地反映19世紀中葉蘭州府城一帶黃河岸邊的生活景象，與現今所知甘肅博物館藏，稱保存最完好，也最能完整反映19世紀中後期蘭州風情之1874至1883年間繪製的《金城攬勝圖》相比，時間更早，而所反映的蘭州一帶風土民情，更是有過之而無不及。

台北故宮近日屢被爆出糟蹋文物，而事件亦有濃厚的台灣政治黨爭色彩。

國民黨立委陳以信10月底披露，台北故宮在蔡英文政府時期文物破損，隱瞞不報。博物院發表聲明，承認2021至2022年間，有3件明清瓷器藏品破損，器物處瓷器科工作人員整理文物時，打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白里小黃瓷碗」；「清乾隆青花花卉盤」則因為工作人員在作業過程中疏忽，掉落破損。

台北故宮文物破損懲處2職員  院長揭事發過程

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
歷史文化 文娛藝術 中國 台灣 台北 故宮 博物館 民進黨 國民黨

下一篇文章

內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情
內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
內地本土感染創半個月新高 上海迪士尼暫減人手運營
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
谷生育 網傳內地地方政府電話催生新婚夫妻
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
李白、蘇軾也要做核酸？內地新兒歌《背古詩做核酸》惹議（有片）
鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
鄭州男子疑家中封控斷糧 游繩落街跌死（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款