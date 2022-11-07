▲ 削足就履！台北故宮再爆糟蹋文物 竟剪古畫以適展櫃

台北故宮繼續傳出損毀文物事件，今次據報更是故意為之。台灣有立委披露，台北故宮曾將清代《黃河蘭州浮橋圖》裁剪，原因竟是為了能夠放進不夠大的展櫃。台北故宮聲明指，翻查紀錄並無職員受到懲處，《黃河蘭州浮橋圖》事後多年也沒有修復紀錄。但更奇怪的是，有台灣媒體卻能道出台北故宮紀錄沒有的細節。

台灣TVBS報道，民進黨立委林宜瑾周日（6日）爆料，台北故宮博物院《黃河蘭州浮橋圖》在馬英九政府時期受到故意毀損。當時鑑於展櫃太小、一位林姓科長指示把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分。

林宜瑾指控，當時博物院院長馮明珠不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更沒有對外公開。林宜瑾要求台北故宮徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，確認是否還有袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

台北故宮發佈四點聲明回應，指出：（1）「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序。（2）關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。（3）遭裁切花綾之文物，經查事件發生後並無進行修護之紀錄。（4）故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

不過更令人感到作風混亂的是，台灣《中國時報》稱，據事發當年媒體報道，台北故宮當時即表示，林姓科長違反行政程序，開會決議革去其圖書文獻處科長一職，仍任該處研究員。這與台北故宮現在「沒有懲處紀錄」的講法有所出入。

▲ 黃河蘭州浮橋圖

《黃河蘭州浮橋圖》為工筆彩繪清同治元年至6年（1862-1867）間，蘭州城垣形勢、名山名剎、黃河水車、鐵索浮橋以及皮筏競奔、舟車川流的生活景象。台文化部文資局將該圖指定為「重要古物」，理由為繪者以全景式的構圖，細緻的筆法，具體而微地反映19世紀中葉蘭州府城一帶黃河岸邊的生活景象，與現今所知甘肅博物館藏，稱保存最完好，也最能完整反映19世紀中後期蘭州風情之1874至1883年間繪製的《金城攬勝圖》相比，時間更早，而所反映的蘭州一帶風土民情，更是有過之而無不及。

台北故宮近日屢被爆出糟蹋文物，而事件亦有濃厚的台灣政治黨爭色彩。

國民黨立委陳以信10月底披露，台北故宮在蔡英文政府時期文物破損，隱瞞不報。博物院發表聲明，承認2021至2022年間，有3件明清瓷器藏品破損，器物處瓷器科工作人員整理文物時，打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白里小黃瓷碗」；「清乾隆青花花卉盤」則因為工作人員在作業過程中疏忽，掉落破損。

台北故宮文物破損懲處2職員 院長揭事發過程

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責任編輯：連兆鋒