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網信辦在華為宣講二十大精神 強調加快關鍵核心技術突破

社會熱點 11:57 2022/11/07

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中共中央網信辦副主任、國家網信辦副主任曹淑敏上週五在華為宣講中共二十大精神，強調要加快關鍵核心技術突破。

據網信中國微信公眾號昨日公佈，曹淑敏說，學習宣傳貫徹中共二十大精神是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務，也是網信系統的頭等大事。到科技企業進行宣講，就是要推動科技企業黨員學在前、走在前，全面學習、全面把握、全面落實黨的二十大精神，統一思想、統一意志、統一行動，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實現高水平科技自立自強，在新時代新徵程中奮力開創網路強國、數位中國建設新局面。

曹淑敏強調，要全面深入貫徹落實中共二十大作出的各項新部署新要求，按照「體系佈局、重點突破」的思路，加快推進網路強國、數位中國建設，以信息化驅動中國式現代化，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供有力支撐。

曹淑敏提出，一是加快關鍵核心技術突破。推動構建高水平自立自強的技術創新和產業生態體系。二是加快數位中國建設整體佈局。持續發揮數位中國建設在建設現代化經濟體系、構建新發展格局中的重要作用，加快各領域數位化進程，為推進中國式現代化提供有力支撐。三是發揮新型舉國體制優勢。充分發揮企業在技術創新中的主體作用，為加快核心技術突破、數位化發展提供堅實基礎。

華為公司有關負責人及主要業務部門中共黨員幹部、業務骨幹等約200人現場聆聽宣講。中央網信辦有關局負責人員參加宣講活動。

發改委：支持民企承擔國家重大科技戰略任務

【中共二十大】機構解讀報告：科技為重 防疫和房地產等政策無鬆動

責任編輯：尹航

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