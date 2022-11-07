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中國10月進出口逾兩年首現負增長 內需不足仍是主要問題

經濟脈搏 12:28 2022/11/07

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以美元計，中國10月進口按年降0.7%，出口降0.3%，均遜預期，並均是逾兩年來首現負增長。分析指，內需不足仍是制約當前中國經濟短期復甦、中期增長與長期發展的問題，政策上應通過供需兩側雙向發力。

仲量聯行大中華區首席經濟學家研究部總監龐溟表示，受外需疲弱、人民幣匯率動盪、高基數效應等因素共同影響，出口按年增速明顯放緩。外需方面，伴隨著其他主要經濟體進一步收緊貨幣政策，經濟滯漲預期浮現，發達經濟體的需求持續放緩風險仍存。相比之下，對東盟出口增速有所加快，在一定程度上為總體出口提供支撐和對沖。

內地10月進口按年降0.7% 出口降0.3%均遜預期

進口方面，由於中國內需仍偏弱、國際油價下行等因素影響，增速有所下降。總的來看，貿易順差繼續走高，背後的根本原因是貿易進出口總值按年增速韌性較足。但未來必須警惕全球經濟復甦不確定性加大、海外需求下行、中國對歐美出口份額增速下滑、全球供應鏈調整、內需不振不足等進一步凸顯的問題。

龐溟表示，內需不足仍是制約當前中國經濟短期復甦、中期增長與長期發展的問題，必須警惕總需求在長期得不到有效彌補的情況下，有可能對實現總供給和總需求的總量平衡和結構平衡、保持中國經濟運行在合理區間帶來挑戰。要通過供需兩側雙向發力、有效協同，堅持高水平對外開放，堅持實施擴大內需戰略、有效挖掘內需潛力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，增速放緩符合預期，主要還是海外加息週期下的經濟放緩。不過考慮到人民幣貶值，出口放緩也是慢過程。

責任編輯：尹航

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