國新辦白皮書：中國數字經濟規模達45.5萬億元 佔GDP比重近4成

國務院新聞辦公室發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，指出截至2021年，中國數字經濟規模達到45.5萬億元（人民幣，下同），佔國內生產總值比重39.8%，數字經濟已成為推動經濟增長的主要引擎之一，規模連續多年位居全球第二。

白皮書說，中國立足新發展階段，建設網絡強國、數字中國，在激發數字經濟活力、推進數字生態建設等方面不斷取得新的成效，為構建網絡空間命運共同體提供了堅實基礎。

白皮書指出，截至今年6月，中國網民規模達10.51億，互聯網普及率提升到74.4%。累計建成開通5G基站185.4萬個，5G移動電話用戶數達4.55億，建成全球規模最大5G網絡，成為5G標準和技術的全球引領者之一。

白皮書又稱，2020年7月，北斗三號全球衛星導航系統正式開通，向全球提供服務。2021年，中國衛星導航與位置服務總體產業規模達到4,690億元。北斗產業體系基本形成，經濟和社會效益顯著。

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白皮書說，中國大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。

其中，中國工業互聯網發展進入快車道，製造業數字化轉型持續深化。截至今年2月，規模以上工業企業關鍵工序數控化率達55.3%，數字化研發工具的普及率達74.7%。

中國農業數字化轉型也在穩步推進。5G、物聯網、大數據、人工智能等數字技術在農業生產經營中融合應用，智慧農業、智慧農機關鍵技術攻關和創新應用研究不斷加強。

另外，白皮書指出，中國數字化水平和能力不斷提升，電子商務持續繁榮。2021年中國實物商品網上零售額10.8萬億元，按年增長12%，中國跨境電商進出口規模達到1.92萬億元，按年增長18.6%。

白皮書表示，中國堅持以人為本、科技向善，積極響應國際社會需求，共同致力於彌合數字鴻溝，加強對弱勢群體的支持和幫助，促進互聯網發展成果惠及不同國家和地區的人民。

責任編輯：易燕丹

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