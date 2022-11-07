蘋果：富士康鄭州工廠產能下降 iPhone 14 Pro出貨量將低於預期

受富士康鄭州工廠產能影響，iPhone 14 Pro出貨量將低於此前預期。

蘋果官網發布消息稱，受疫情影響，位於鄭州的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝產線產能顯著下降，出貨量將低於此前預期，用戶拿到新機的時間將變得更長。

蘋果還表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max需求強勁，目前正與供應商密切合作，在確保每一位工人健康和安全的同時，恢復正常的生產水平。

鄭州工廠是富士康的主要基地之一，於2010年建廠，擁有約30萬名員工。市場調研公司富邦研究（Fubon Research）的分析師表示，富士康是蘋果最大的iPhone代工廠商，全球70%的iPhone由富士康生產。同時，這部分收入佔富士康收入的45%。

鄭州富士康工人大逃疫 市場估iPhone出貨量將跌三成

富士康傳縮減iPhone 14產線 全力增產Pro系列

iPhone 14 Pro機型一直受到供應鏈限制困擾，消費者需要等上數周才可以拿到新機。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在10月的財報電話會議上表示，蘋果在手機銷售方面的表現依然強勁，但高端手機iPhone 14 Pro和14 Pro Max上市以來的供應始終受到限制。

摩根大通分析師此前估算，不同於iPhone 12和13系列的基本款和Pro機型銷售額五五開，Pro機型的銷售額將佔iPhone 14系列的60%。

天風國際分析師郭明錤曾透露，蘋果已要求富士康母公司鴻海將iPhone 14的產線轉為iPhone 14 Pro系列的產線，並稱產線轉換後，今年下半年Pro機型的出貨量將佔整體的60%至65%。郭明錤表示，受鄭州富士康疫情影響，全球10%以上的iPhone產能會受到影響。

責任編輯：易燕丹

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