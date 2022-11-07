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【COP27】美媒自爆美國轉軚原因：要中國為補償窮國埋單

國情動向 13:35 2022/11/07

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【COP27】美媒自爆美國轉軚原因：要中國為補償窮國埋單

美國拜登政府常說與中國「合作時合作，對抗時對抗」，但其實合作也是對抗？第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）在埃及紅海度假城市沙姆沙伊赫舉行，美國為首西方國家向來避而不談發達國對氣候變化歷史責任問題，但美國今次口風突然鬆動，表示願意商討補償貧窮國家，支援後者應對氣候變化事宜。美國忽然轉軚備受關注，美媒則爆出華府幕後盤算：不是出於道義，而是為了將責任轉嫁中國，令中國成為攻擊目標。

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誰應為氣候變化負起最大責任？是當今的最大排放國？還是歷史以來累計的最大排放國？這一直是美國為首西方國家，與中國、印度為代表發展中國家無法達成共識的問題，也是全球聯手應對氣候變化的一大障礙。

人類活動排放過多二氧化碳是氣候問題一大原因，而二氧化碳可在大氣層內積聚數百年，因此科學家同意，歷史排放量才是準確反映今日極端天氣責任誰屬的標準。

儘管中國是當今最大排放國，排出全球近3成二氧化碳，比美國多出一倍，但計及歷史排放量，畫面卻截然不同。

英國科學電子刊物《Our World in Data》數據指出，截至2019年，美國、歐盟國家及英國歷來共佔世界47%二氧化碳排放，其中美國獨佔25%，反觀中國只佔12.7%，即使現時佔全球近6成人口的整個亞洲加起來也只有29%。

就連美國時政新聞網Politico也承認上述事實與觀點。該網報道，美國突然對發達國補償氣候變化受害最深的窮國持開放態度，但有一個條件，那就是只有中國一起出錢，美國才會出錢。

Politico直言，美國多年來一直充當西方國家抵制補償的堡壘，現在突然轉軚，就是設計讓中國變為新的氣候「妖怪」（bogeyman），成為眾矢之的，並挑戰中國的「發達中國家」身份和待遇。

美國氣候變化特使克里（John Kerry）10月就曾向中方施壓，稱中國應為補償出自己一分力，「尤其他們計劃未來30年繼續增加排放。」

克里此言顯然有意以中國碳中和目標比西方晚10年說事，更把碳中和與碳達峰混為一談。中國政府2020年宣佈，計劃在2030年前碳達峰，排放量觸頂並開如回落，並計劃在2060年實現碳中和，將淨排放量歸零，而非如克里所說的「未來30年繼續增加」。

Politico稱，美國阻礙補償多年，要洗底不容易，而且很多窮國都擔心美國扯上中國只想轉移視線，讓西方得以在發達中國家之間製造對立。加勒比海島國安提瓜和巴布達氣候談判代表直指，美國此舉就是煙霧彈。

美國眾議院議長佩洛西8月訪台後，中方宣佈暫停中美氣候變化商談。美方現在再把中國設為補償條件，恐令COP27氣候談判難上加難。

2009年哥本哈根氣候大會上，發達國承諾每年提供1000億美元，支援發展中國家應對氣候變化。然而十多年來，發達國從未真正兌現這承諾。

中方一直主張：發達國是全球氣候變化和歷史碳排放的主要責任方，尤其是美國作為最大的溫室氣體歷史累積排放國，應該切實履行自己責任，不能光喊口號不辦事。

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責任編輯：連兆鋒

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