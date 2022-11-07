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富士康鄭州廠將招工 時薪30人幣老員工返廠補貼500

國情動向 15:32 2022/11/07

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富士康鄭州廠今日（7日）發佈預招工公告，時薪30元（人民幣，下同），對於離職返鄉人員返廠，將一次性補貼500元，以促本月下旬回到滿載產能。

據「富士康iDPBG鄭州招募」微信公號消息，公告顯示，工人具體入職模式是以小時計算，每小時工資為人民幣30元，工期至2023年2月15日，入職不滿7天離職者，按照同工同酬薪資發放。同時，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次性關愛補貼人民幣500元。

澎湃新聞報道，當日，富士康母公司鴻海在發布10月業績摘要時，「下調」了新一季業績展望。鴻海方面稱：「本公司對第四季的能見度原先為『審慎樂觀』，唯因疫情影響鄭州廠區部分營運，公司將會『下調』第四季展望。有關目前鄭州廠區防疫以及營運狀況，河南省政府已明確表示，將一如既往全力支持富士康。當前更是會勠力同心，以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。」

目標11月下旬回到滿載產能

報道引述一位富士康內部人士：「預計本周后，鄭州富士康科技園的疫情可取得明顯控制。在政府、客戶的支持下，目標11月下旬可以回到滿載產能。」

據了解，富士康在鄭州共有航空港廠區、經開廠區、白沙鎮廠區三大廠區，其中最大的航空港廠區主要生產智能手機。

當地時間11月6日，蘋果官網也發佈消息，受富士康鄭州工廠產能影響，iPhone 14 Pro出貨量低於預期。

蘋果方面稱，位於鄭州的主要iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max組裝產線受疫情影響，產能顯著下降，蘋果將優先考慮供應鏈中工人的健康和安全。「我們正與供應商密切合作，以恢復正常生產水平，同時確保每位工人的健康和安全。」

從鴻海公佈的2022年10月營收情況來看，當月該公司營收新台幣7766億元，按月下滑5.56%，按年增長40.97%。2022年前十個月累計營收為新台幣5.44萬億元，同比增長16.89%。鴻海表示，這兩項數據均為歷年新高。

蘋果：富士康鄭州工廠產能下降 iPhone 14 Pro出貨量將低於預期

鄭州富士康所在港區全域靜態管理7天 廣州荔灣局部管控

責任編輯：袁瑋婧

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