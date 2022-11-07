立冬防寒為重 中醫推薦三款藥膳助保暖驅寒養生 

今日（7日）是二十四節氣的立冬，標誌著冬季的開始，天氣漸冷。湖南中醫藥大學第一附屬醫院內科曠惠桃教授表示，立冬養生，當以防寒為要務，特別是早晚氣溫較低，要在衣食行方面把好關。

寒冬時節，須及時添加衣物，規避風寒濕等外邪侵襲，特別是寒性體質人士，平時怕風怕冷，手足冰冷，天氣寒冷尤其要注意防寒保暖，外出最好帶帽子、口罩、手套，避免風寒入侵；盡量不穿短衣短褲，女士少穿裙服。

注意腳部保暖 少食生冷食物

俗話說：「寒從腳起。」曠惠桃教授指出，人體的腳部脂肪少，而且許多穴位與人的內臟相對應，腳部受涼就會引起多臟腑不適。故寒冬季節要注意腳部鍛煉和保暖，可隨時踮腳或用蘇梗桂枝生姜湯泡腳。

另外，食補在冬季調養中尤為重要。立冬時節，盡量不吃冷食、冷飲、冷水果；宜多吃熱量較高的食物，例如：牛、羊肉、烏雞、鯽魚，多飲豆漿、牛奶以及堅果類食物，如花生、核桃、板栗、榛子、杏仁等。中醫也認為，「腎主冬」，冬季進補，注重補腎。可選擇食用溫養補腎類藥膳以及黑色食品，以達溫腎驅寒目的。

推薦藥膳三款：

當歸生姜羊肉湯（出自《金匱要略》）

材料：當歸15克、生姜10克、羊肉500克、生姜6片。

做法：中藥稍浸泡；羊肉洗淨，切塊，放入加了姜蔥、料酒的沸水中稍滾片刻，再洗淨。一起與生姜下瓦煲，加入清水2500毫升，武火滾沸後改文火煲約2小時，加鹽調味即可食用。

功效：益氣補虛、補腎壯陽、強肌健骨、溫陽驅寒。對血虛有寒而引起四肢冰冷，腹中冷痛等有效，堪稱「冬季溫補第一方」。

黑豆筒骨湯

材料：筒骨（豬牛羊骨均可）200克，黑豆90克，紅棗、生姜少許。

做法：把全部用料洗淨一齊放入瓦鍋內，加水適量，文火煮2-3小時，至豆熟肉爛，加鹽等調味，食肉喝湯。

功效：強筋壯骨，補益肝腎，通絡除濕。對腰膝酸痛，關節疼痛，四肢麻木冷痛有防治作用。

黃芪桂枝烏雞湯

材料：烏雞300克，生黃芪60克，桂枝10克，當歸12克，生姜10克，紅棗5個。

做法：烏雞洗淨去內髒；黃芪、當歸、桂枝、生姜，紅棗（後放）洗淨。把全部用料一齊放入瓦鍋內，加清水適量，文火煮2小時，至雞肉酥爛為度，去掉藥物，加入紅棗再燉煮19分鐘左右，調味即可，食肉喝湯。

功效：補益氣血、溫補肝腎，溫經散寒。對肝腎虧虛，氣虛不足，見疲乏無力，頭昏目眩，脫發白發，腰膝冷痛，耳聾耳鳴者有良效。

責任編輯：易燕丹

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