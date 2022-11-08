外媒指中國考慮逐步退出動態清零 但暫無時間表

關於內地防疫政策變化的觀點不絕於耳。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國領導人正考慮轉向重新開放，但進展緩慢，且暫無時間表。

據了解相關討論情況的人士透露，在實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取行動轉向重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。

報道指出，中國官員已愈來愈關切實行動態清零防疫政策的代價。動態清零導致城市乃至整個省份的封控，抑制商業活動，使得數以億計的人閉門不出長達數周，有時甚至是數月。但他們正在這些情況與重新開放對公眾健康及中共所獲支持的潛在影響之間權衡。

上述人士說，因此，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍在謹慎行事，這意味著要使活動接近新冠疫情暴發前的水平還有很長的路要走，時間表將延伸到靠近明年年底的某個時候。

稍早前，花旗集團報告指，目前中國重新開放的方向非常明確，但放鬆將是逐漸的、非一次性的。報告中亦提到，防疫放鬆路徑並無明確時間表，政府將在條件具備時開始放鬆，如果沒有大的衝擊，就會加速。報告預計，防疫放鬆在農曆新年前後，以及明年3月兩會之際，可能會更加謹慎，之後有望加速。

花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」

責任編輯：尹航

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