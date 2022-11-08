上海開放首批自動駕駛高速公路 里程逾500公里

「第二屆智慧交通上海論壇」7日舉行。論壇上，上海市交通委員會等部門宣佈，上海首批自動駕駛高速公路正式開放，並頒發全球首張智慧網聯載貨示範運營證件。

中新社報導，上海市交通委表示，首批自動駕駛高速公路包括嘉定區域內G1503繞城高速21.5公里、G2京滬高速19.5公里和嘉定區內303條、459.6公里地面道路。此次嘉定區開放道路里程達500.6公里，實現了嘉定自動駕駛測試道路全域開放，也實現中國首個「大流量、高動態、高複雜」高速公路場景的重大突破。

截至目前，上海累計開放926條、1800公里測試道路，可測場景15000個。

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此外，上海市交通委還發布《上海市智慧網聯汽車示範運營實施細則》，結合自動駕駛技術發展及上海智慧網聯汽車測試應用實際，明確管理機制及第三方機構職責，確定申請主體開展示範運營的範圍、路徑、流程、條件等，為企業開展示範運營活動提供具體的操作指引。

論壇現場，上海市交通委、經信委、公安局等管理部門共同給參與洋山港集裝箱運輸業務的上海海通國際汽車物流有限公司、上海友道智途科技有限公司，頒發示範運營通知書和全球首張智慧網聯載貨示範運營證件。

上海市交通委表示，將加快推進智慧網聯汽車的落地應用。現階段，先開展「有安全員條件下」的示範運營活動；待時機成熟後，再開展「無安全員條件下」的商業化運營。

責任編輯：易燕丹

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