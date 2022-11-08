【中國樓市】二線城市過半新房價格下跌 九成二手房下跌

過去一年以來，內地樓市呈現蕭條態勢。在國家統計局統計的31個二線城市中，近一年新房價格按年下跌的城市數量過半，有17個；二手房價格按年下跌的城市達九成，有28個，幾乎呈現房價普降態勢。此外，分析預計四季度樓市將緩慢恢復。

由北至南，與哈爾濱處境類似的二線城市不在少數。據第一財經統計， 不同城市的分化繼續加深。哈爾濱、武漢、蘭州、西寧、太原、沈陽、石家莊、天津房價下跌較為明顯；也有城市如杭州、成都、銀川、長沙、西安等新房價格仍然微漲，還有海口、成都、昆明等少數城市二手房價上漲。

特別是，哈爾濱新房價格逐月下滑，二手房按年降幅達9.5%。若以一套總價100萬（人民幣，下同）的房源計算，近一年房源價格下滑了近10萬。

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▲ 全國二線城市過半新房價格下跌 九成二手房下跌

信達證券認為，今年以來各地調控手段頻發，但對於銷售的恢復作用有限，市場的根本性扭轉須依靠全國性政策支撐、以及收入和地產市場預期的恢復，當前行業可能仍會繼續保持邊際下行的趨勢。

分析料四季度樓市將緩慢恢復

為提振樓市，近期從中央到地方均頻出舉措，多地積極出台樓市寬松新政，內容涉及優化限貸、調整公積金貸款、發放購房補貼、開展特價房團購優惠、減免契稅等。

中指研究院認為，短期來看，需求端政策面將持續寬松，熱點城市或將漸進式放松區域限購，優化「認房認貸」政策，調整首套房貸利率下限等。在樓市環境漸趨寬松之下，四季度部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態勢。

責任編輯：李冰琪