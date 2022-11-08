【內地疫情】胡錫進：連北京市都難清零 其他城市幾乎不可能

國家衛健委在記者會上再度強調「動態清零」，引發輿論熱議。內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進稱，在強執行力和嚴控進京人員的情況下，連北京市都很難做到新增病例清零，其他城市幾乎不可能；今冬想清零代價太高。

胡錫進：沒必要把完全清零作為極限目標

胡錫進昨日（7日）在微博稱，北京市無疑是全國實施一體化動員和基層統一行動能力最強的超大城市，北京市此輪疫情從9月29日開始，然後一路起伏上行，最近幾天的單日病例一直在持續增長，而且出現了很難清零的社會面病例。

胡錫進說，北京市這幾年的基層組織建設大為強化，全城各社區的行動力、統一落實市政府要求的執行力在全國城市裡恐怕無出其右。除此之外，北京市嚴控進京人員，大大降低了病例輸入的幾率。如果北京市都很難做到新增病例清零，中國其他暴發了疫情的城市在同等或大致相當封控水平上，想清零新增病例幾乎不可能。

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而且，其他暴發了疫情的城市，尤其是有多點散發疫情的城市，如果要清零，唯一可以借助的手段就是大規模的、乃至全域靜態管理。但即使那樣做了，也未必能實現在今冬清零，而追求那個目標所付出的經濟社會代價實在太高。

他稱，最重要的是保持總體控制力，保持社會對發生一定病例的心理適應性，同時保持經濟社會秩序的基本穩定，他認為這應當是今年冬天「根據動態清零總方略實施的階段性應對」。在這個冬天過去後，「病毒的活躍性肯定會降低，我們可以根據情況做出新調整，為動態清零注入切實的可持續性」。到了明年夏天，也許一些城市可以重新追求零感染，但在今冬不現實。

胡錫進還說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反覆，因此它的實際意義遠沒有「保持總體控制力」更有價值。

責任編輯：尹航

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