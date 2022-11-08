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李克強今訪柬埔寨 撰文重申對外開放基本國策不動搖

國情動向 12:32 2022/11/08

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國務院總理李克強今（8日）起一連六日訪問柬埔寨，並出席東盟系列會議，是疫情發生以來首次外訪。他出訪前夕在柬埔寨主流媒體發表署名文章，稱中國堅持對外開放基本國策不動搖。

據新華社報道，李克強7日在柬埔寨柬、英、華文主流媒體新鮮新聞網、《高棉時報》和《柬華日報》發表題為《為友誼再攀高峰　為合作再辟新路》的署名文章。

他指出，中國東盟貿易逆勢前行，貿易額從4000億美元增長至8000億美元，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署生效，成為全球經濟規模最大、覆蓋人口最廣的多邊自由貿易協定；面對困難和挑戰，地區國家妥善處理海上問題與分歧，積極推進「南海行為准則」磋商，開展涉海務實合作。

李克強疫後首次外訪 下周赴柬埔寨出席東盟系列會議

李克強：中國經濟呈回穩向上態勢 繼續推動穩經濟措施全面落地

李克強表示，今年以來，中國經濟發展經歷了很不尋常的過程。受國內外錯綜複雜因素影響，經濟運行一度面臨超預期下行壓力。中國及時果斷出台穩經濟一攬子政策和接續措施，宏觀政策既有力有效，又合理適度，不透支未來，著力保市場主體穩就業穩物價，推動經濟運行保持在合理區間，將有力促進經濟，平穩健康可持續發展。

「開放帶來進步、促進發展、激發創新。」李克強說，作為世界上最大的發展中國家，中國將集中精力辦好自己的事，堅持對外開放基本國策不動搖，開放的大門只會越開越大，並將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

責任編輯：易燕丹

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