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受疫情和經濟放緩影響 中國富豪總財富較去年下降18%

社會熱點 13:34 2022/11/08

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胡潤研究院今日（8日）發佈「2022胡潤百富榜」1305位個人財富50億元（人民幣，下同）以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少11％(160人)。上榜企業家總財富比去年下降18％，至24.5萬億元。千億級企業家比去年減少11人，至34人。

疫情以來，逆全球化加劇，世界經濟整體發展環境面臨風險和不確定性。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年的榜單呈現了過去24年來最大跌幅。

榜單排名中，農夫山泉68歲的浙商鍾睒睒財富比去年增長650億元，即17％，以4550億元第二次成為中國首富。鍾睒睒創造了20多年來中國首富財富的最高紀錄。

網傳100名中國人存瑞士銀行7.8萬億 官方這樣回應 

2022胡潤富豪榜 財富下降最多的前10名企業家中國佔9名

受疫情和經濟放緩影響 中國富豪總財富較去年下降18%

字節跳動39歲的張一鳴財富比去年下降950億元，即28％，以2450億元位列第二，排名不變。寧德時代54歲的曾毓群財富比去年下降900億元，即28％，以2300億元位列第三，排名不變。

今年上榜企業家平均年齡58歲，比去年年長2歲。40歲以下(含40歲)的企業家有94位，比去年減少16位，其中36位白手起家。

至於90後富豪方面，17位「90後」上榜，比去年多3位，其中喜茶31歲的聶雲宸以財富85億元蟬聯90後白手起家首富。

責任編輯：李冰琪

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