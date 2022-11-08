深圳樓市「雙十一」掀打折潮 新建住宅單位備案價85折

深圳樓市趕上「雙十一」熱潮，加大打折力度。有地產經紀透露，新建住宅單位備案價推出85折甚至更低的折扣。中指研究院專家預計，後續深圳在整體政策環境持續優化等有利因素帶動下，市場活躍度將有所好轉。

證券時報報道，深圳樓市的促銷打折力度越來越大，而且打折促銷樓盤似乎從局部擴散至全城。在羅湖筍崗，有地產經紀表示，40平方米的公寓之前折後價是230萬元（人民幣，下同），現在170萬元起就可以買到。一些新房住宅項目也推出大幅度的折扣，一般都在備案價的8.5折甚至更低。

買樓送家電、減免管理費

「在雙11還有活動，建議先在我們的小程序上報名活動，這樣就可以獲得小禮品。如果最終成交，還可以獲得家電禮包，減免管理費等很多優惠。」福田口岸片區一位新房項目經理表示，現在促銷方式較為豐富，也希望通過這樣的方式推動成交。

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一位深圳房企人士稱，除了出險企業，當下部分央國企和優質民企的促銷力度反而更大，或因這些房企急於在四季度衝刺業績。

美聯物業全國研究中心公布的數據顯示，10月深圳全市共網簽3328套一手住宅，按月下跌7.9%，按年下跌29.4%。但10月新房供應速度減緩，僅有3個新房項目取得預售許可證。截至10月底，深圳一手住宅庫存面積為366.89萬平方米，共36837套，較9月末下跌7.19%。按照過去12個月的成交套數推算，去化周期約為11.5個月，小幅下跌。

中指研究院深圳分院研究主管駱紅琴表示，接下來的深圳市場，在多個新房項目入市的帶動下，消費者面臨更多選擇，樓市成交將更加理性。預計後續深圳在整體政策環境持續優化、房貸利率下降、開發商促銷打折等因素帶動下，市場活躍度將有所好轉。

責任編輯：易燕丹

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