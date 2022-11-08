路透指歐理事會主席進博會演講被撤 京：不了解情況

路透引述三名歐洲外交官稱，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在進博會開幕式上的演說被取消，歐盟已循外交渠道提出交涉。在北京，外交部發言人趙立堅表示，不了解有關情況，無法置評。

第五屆中國國際進口博覽會開幕式上周五（4日）在上海舉行。公開議程顯示，中國國家主席習近平發表講話後，其他政要包括國際貨幣基金組織總裁、世界貿易組織總幹事以及印尼、斯里蘭卡和白俄羅斯總統都會發言。

三名歐洲外交官透露，會上原定播放米歇爾預錄的視像講話，但最後該影片被臨時抽起，他們對此感到驚訝。

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米歇爾的發言人Barend Leyts表示，米歇爾應邀在進博會上致辭，並提供預先錄製的影片，但最終沒有播出，「我們已經通過正常的外交渠道提出這個問題。」

根據歐洲外交官提供的演講摘要，米歇爾在講話中批評俄羅斯向烏克蘭發動「非法戰爭」，指歐洲正在從這場戰爭中汲取教訓。 他又呼籲北京通過中俄「上不封頂」的外交關係，作出更多行動促使終戰。

米歇爾還表示，歐洲在化石燃料方面過度依賴俄羅斯，導致貿易失衡，與中國的貿易關係也是如此，需要減少過度依賴。

另外，二十國集團（G20）峰會下周二（15日）在印尼峇里舉行，預料米歇爾與習近平將會舉行會晤。

責任編輯：易燕丹

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