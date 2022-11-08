山東7名防疫人員圍毆居民惹眾怒 警方：已行拘（有片）

內地封控民怨漸起，山東臨沂蘭山區蘭山街道社區多名防疫工作人員，7日下午與社區居民發生衝突，防疫人員集體毆打、拖拽居民。警方通報稱已將7名涉案人士行政拘留。

蘭山公安分局今日（8日）在其微信公眾號上通報，周一（7日）16時許，山東臨沂蘭山區蘭山街道社區防疫工作人員陸某亮、趙某政、趙某洲等人與社區居民發生衝突，並實施拖拽、毆打等行為。案件發生後，公安機關立即受案調查。目前，違法行為人陸某亮、趙某政、趙某洲等7人已被依法行政拘留。下一步，公安機關將對侵害公民人身安全等合法權益的違法犯罪行為依法嚴厲打擊，全力維護社會和諧穩定。

據網傳影片顯示，可以看見多名身穿白色防護衣「大白」防疫人員在馬路上將一名居民拖曳、圍毆，還有「大白」持棍棒毆打跪地男子，拖拽居民到馬路上施暴，另一穿制服的不明人士用腳踢向倒地的居民臉部等。影片亦可以見到旁邊有類似身著制服的執法人員，但僅僅是站在一旁，並未制止打鬥。

通告並未指出衝突原因，有網民指，事源該小區沒有確診病例仍持續被封控，居民找物業詢問時爆發衝突。

事件引發網民激憤，不少人表示這並非孤立事件，亦有人感歎官方已經無法靠「闢謠」平息輿論。

「大白前兩年是褒義詞，現在已經是貶義詞了」 「是誰給他們的膽量呢」 「誰賦予這些人毆打人民的權力，誰就同罪！」 「有些人但凡有點權利，就敢騎在人民頭上」

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責任編輯：袁瑋婧