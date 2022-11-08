日媒：中日探討下周在東南亞舉行首腦會談

日媒引知情人士稱，中日兩國政府正探討下周在東南亞召開的國際會議期間，安排兩國領導人舉行會談。

據日本共同社，多名外交消息人士透露，日本尋求下周在印尼舉行的20國集團（G20）峰會，或者在泰國舉行的亞太經合組織首腦會議（APEC）期間，安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平會談，中國對日本的提議展現積極態度。

日本將關注正在協商實現美國總統拜登與習近平會談的雙邊動向，與中國調整會談時間等細節。

中日領導人上次舉行會談是2019年12月。若得以實現，這將是三年來兩國領導人首次進行面談，也是岸田文雄上任後首次與習近平會談。

報道稱，此舉是希望實現兩國關係的穩定，岸田屆時將向習近平表達，兩國有必要通過雙方的努力構築具建設性且穩定的關係，岸田可能還會指出兩國外交和防務部門等進行多層級溝通的必要性。

預計將成為議題的包括中國海警局船隻駛入釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）附近的海域、中國軍隊8月向日本專屬經濟區（EEZ）發射五枚彈道導彈等問題。岸田可能會向習近平主張台灣海峽和平與穩定的重要性。

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責任編輯：袁瑋婧