內地10月CPI按年漲幅2.1%遜預期 創五個月低點

受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，居民消費價格漲幅有所回落，內地10月份居民消費價格（CPI）按年漲2.1%，低於預期的2.4%，創五個月低點；按月漲0.1%。另外，工業生產者出廠價格（PPI）按年降1.3%，時隔兩年再現負增長；按月漲幅轉正為0.2%，創半年高點，結束此前連續三個月的負增長。

CPI按月和按年漲幅均有回落

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，按月看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約0.01個百分點。非食品價格繼續持平。

按年看，CPI上漲2.1%，漲幅比上月回落0.7個百分點。按年漲幅回落較多，主要是受去年同期對比基數走高影響。其中，食品價格上漲7.0%，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。非食品價格上漲1.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約0.88個百分點。

據測算，在10月份2.1%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.1個百分點，新漲價影響約為2.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年漲0.6%，漲幅與上月相同。

PPI按月小幅上漲 按年由漲轉降

PPI方面，10月份，部分行業需求有所增加，全國PPI按月小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，按年由漲轉降。

按月看，PPI由上月下降0.1%轉為上漲0.2%。生產資料價格由下降0.2%轉為上漲0.1%；生活資料價格上漲0.5%，漲幅擴大0.4個百分點。石油相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降2.2%，化學纖維製造業價格下降0.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.6%。冬季儲煤需求提升，煤炭開採和洗選業價格上漲3.0%，漲幅擴大2.5個百分點。受水泥價格上漲影響，非金屬礦物製品業價格由下降0.4%轉為上漲0.6%。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%，降幅收窄1.3個百分點；農副食品加工業價格上漲1.4%，計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲0.9%，漲幅均有所擴大。

受疫情和經濟放緩影響 中國富豪總財富較去年下降18%

中國10月進出口逾兩年首現負增長 內需不足仍是主要問題

按年看，PPI由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，主要受去年同期對比基數較高影響。生產資料價格由上漲0.6%轉為下降2.5%；生活資料價格上漲2.2%，漲幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有27個，比上月減少3個。

主要行業中，價格降幅擴大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.1%，擴大3.1個百分點；煤炭開採和洗選業下降16.5%，擴大13.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降7.8%，擴大3.4個百分點。價格由漲轉降的有：化學原料和化學製品製造業由上漲1.0%轉為下降4.4%；化學纖維製造業由上漲3.1%轉為下降1.1%。價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲21.0%，回落10.1個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲8.6%，回落8.6個百分點。農副食品加工業上漲8.7%，漲幅擴大1.3個百分點。

據測算，在10月份1.3%的PPI按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-1.2個百分點，新漲價影響約為-0.1個百分點。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道