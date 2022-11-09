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【COP27】華氣候特使解振華籲發達國家 盡快兌現1000億美元承諾

國情動向 11:19 2022/11/09

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）在埃及舉行，與會的中國氣候變化事務特使解振華表示，發達國家應盡快兌現1000億美元承諾，並提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力。

據新華社報道，解振華說，今年極端天氣頻發，世界各大洲多地損失嚴重，能源及糧食等危機顯現，氣候變化進程面臨嚴峻挑戰。多邊主義、團結合作始終是走出困境的必由之路，「共同但有區別的責任」原則、自主貢獻機制依然是戰勝挑戰的必然選擇。

【COP27】美國氣候特使重啟與中國接觸：中美需要對話

中美發表強化氣候行動聯合宣言 將建工作組（附宣言全文）

解振華表示，面臨氣候變化挑戰，人類是命運共同體。中方希望COP27聚焦落實，發達國家應率先切實提高減排力度，大幅提前實現碳中和，並在發展中國家最為關心的適應和資金問題上取得實質性成果。

「我們呼籲各方重信守諾，切實履行承諾和義務，攜手推動《巴黎協定》行穩致遠。我們希望發達國家盡快兌現1000億美元承諾，並提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力，」解振華說。

他又指，中方一直以持續的務實行動積極應對氣候變化。較早時召開的中共二十大進一步堅定了中方走綠色發展道路的決心，中方堅定落實碳達峰碳中和目標願景、積極參與全球氣候治理的決心和立場不會後退，更不會改變。

責任編輯：易燕丹

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