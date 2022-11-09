網爆錄音開價3000人幣兼陪睡4次 新疆男子倒賣「離疆證」被拘

新疆疫情持續，自10月初以來宣布啟用「離疆人員電子證明」，嚴格限制人員流動。近日網曝錄音透露一男子販賣離疆證明，開價3000元（人民幣，下同）病要求女子陪睡4次，引發網民關注，當局通報指已行拘。

近日網傳一段錄音，其中一名女子向男子詢問辦理離疆證的金額，男子稱「辦證市場價是8000，友情價5000，你是我妹再減為3000」，但是有個條件是「出疆回來以後陪睡四次」。

錄音片段中，男子並沒有說自己是防疫人員，但聲稱自己的兄弟在自治區疫情指揮部工作，給兄弟打通電話，便可幫忙解決離疆證辦理事宜，需要女子提供身份證號、出疆申報等文件截圖並先行付款。

相關錄音片段在網絡瘋傳，不少網民感歎離疆困難。

烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局周一（7日）發布警情通報指，經過初步核查，錄音中的代辦人是30歲住在經開區的李某，稱他冒充防疫工作人員與他人通話，表示可以通過收取3000元，為其辦理出疆通行證。目前，李某已被警方拘捕，案件正在進一步辦理中。

無獨有偶，烏魯木齊市公安局同日還通報指，已於7日凌晨1時將曾在網絡中炫耀自己可辦理貨車通行證的52歲男子張某輝拘捕歸案。通報並指，「經審訊，張某輝交代，其在視頻中自稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己編造，公安機關正在對此進一步調查。」

此外，烏魯木齊市公安局上周日（6日）亦發布警情通報指，「疫情以來，烏魯木齊市公安局嚴厲打擊偽造，變造、買賣通行證、出入證非法牟利違法犯罪行為，先後破獲劉某等5人涉嫌偽造、盜取並變造通行證案；阿某等人涉嫌偽造、買賣國家機關證件案等一批案件，共抓獲犯罪嫌疑人24人。」

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責任編輯：袁瑋婧