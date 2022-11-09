【中國樓市】北京通州區首現政策松動 兩地商品房解除「雙限購」

最嚴「限購令」實施7年後，北京城市副中心通州區的台湖、馬駒橋兩地正式官宣解除「雙限購」。分析認為，這兩地解除「雙限購」有一定的信號意義，但對整體北京樓市影響有限，不能視作通州乃至北京市限購政策放開的信號。

什麼是「雙限購」

綜合內媒報道，北京市住建委、經開區管委會、通州區政府昨日（8日）發布通知稱，劃歸北京經濟技術開發區管理的通州區台湖、馬駒橋地區商品住房（包括新建商品住房和二手住房）執行北京經濟技術開發區商品住房政策有關規定。

這意味著台湖、馬駒橋地區商品房不再執行通州區的「雙限購」政策。

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作為北京城市副中心，通州區購房政策在北京各區中最為嚴格。自2015年8月開始，通州執行「雙限購」政策，即除了符合北京市的限購政策外，有一套房的京籍家庭還需有3年以上通州戶籍或在通州繳納社保或納稅，才可在通州購房；非京籍家庭除滿足連續5年在北京繳納社保或納稅外，還需3年內在通州繳納社保或納稅才可在通州購買一套住房。

兩地解除「雙限購」 根源是行政區劃調整

歷經7年，通州區住房市場已出現明顯變化，此前樓市供給不足、投機炒作行為不止等階段性現象不復存在。此次台湖、馬駒橋兩區域不再執行通州「雙限購」，不僅和當地樓市冷熱變化有關，也和區域行政規劃變更後，所產生的歷史遺留問題有關。

2019年，北京市發文賦權經開區工委、管委會對亦莊新城225平方公里（包含通州部分78平方公里）實行了統一的規劃和開發建設。經開區明確了亦莊新城台馬地區（即通州部分78平方公里）功能定位，一系列重大產業項目相繼落地，基礎設施和公共服務設施投入不斷加大。

但台湖、馬駒橋在行政區上仍隸屬於通州。因此在這兩個區域購房，仍需滿足通州的購房條件。此政策調整後將能強化經開區對亦莊新城台馬地區規劃建設管理，提升治理能力，同時保持區域商品住房政策一致性。

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另外，作為北京市乃至全國住房限購最為嚴格的區域，台湖、馬駒橋兩個地方取消「雙限購」，有一定的信號意義。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，未來各地或更加注意結合具體的人口、產業和城市規劃政策，推動相關住房政策更加靈活和務實。全國其他新城，也可能做一些購房方面的政策調整。但台湖、馬駒橋取消「雙限購」，對整體北京樓市影響有限。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，這一政策調整並不能視作通州乃至北京市限購政策放開的信號，引起這兩個區域購房政策變動的根源是行政區劃調整。

責任編輯：尹航

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