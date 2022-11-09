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最多減8000元 Tesla中國再推保險補貼方案谷銷量

經濟脈搏 13:11 2022/11/09

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特斯拉（Tesla）中國宣佈降價不足半個月後，再推出現車限時提車保險補貼方案，尾款最高再減8000元（人民幣，下同）。分析認為，此舉表明Tesla訂單壓力大，冀通過減價刺激銷量。

Tesla公佈方案顯示，今年11月8日至30日，購買現車及合作保險機構車險組合並按期完成提車，尾款可減8000元；12月1日至31日，尾款可減4000元。

財聯社引述中國流通協會專家委員會成員李顏偉分析稱，Tesla10月24日降價後沒有此前效果顯著，最近幾周銷量並無快速提升。原本預估會在11月中旬再次調價，但活動提前開跑，表明訂單壓力非常大。品牌為衝擊年底銷量，希望通過降價刺激提升訂單量。

國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息

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乘聯會數據顯示，Tesla中國10月交付71,704輛汽車，按月下降14％。該會秘書崔東樹表示，目前汽車市場受疫情影響，Tesla不得不通過降價來刺激其終端市場的銷量。

乘聯會：Tesla之後不會出現降價潮

對於其他車企是否將跟隨Tesla降價，崔東樹認為，今年年末不僅不會出現大範圍的新能源車降價潮，反而有可能出現一輪漲價潮。他表示，明年新能源國補即將退出，車企降價之後，若屆時再提價，反而會處於被動位置，不利於銷售的開展。

崔東樹提到，目前雖然主流市場銷售較好，但是新能源車，尤其是新勢力品牌的商超店，正面臨著商場客流下降的挑戰，在銷量方面大幅承壓。他表示，這些品牌需要及時採取集客和促銷措施，或會推出小型優惠活動，但不會出現大範圍的降價行為。

責任編輯：易燕丹

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